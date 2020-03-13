«Он определился!» – в Киеве объявили старт акции «Украина без Зеленского»

13.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Подписание в Минске договоренностей о создании органа, которым фиксируется субъектность ЛДНР, свидетельствует о том, что Владимир Зеленский и его команда окончательно взяли курс на «капитуляцию» перед Россией.

Об этом на своей странице в Facebook заявил экс-депутат Верховной рады, журналист-майданщик и русофоб Сергей Высоцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«После обнародования новых минских протоколов, которые фактически свидетельствуют о выводе России из-под ответственности и о переходе к прямым переговорам с «ЛДНР», думаю, стоит признать реальность.

Каждый из нас говорил о том, что президенту надо определиться относительно того, с кем он – с проукраинскими силами, или с пророссийскими. Что надо его подтолкнуть, мотивировать.

Сообщаю вам: он определился! Нечего надеяться! Президент Украины Владимир Зеленский определился, что он стоит вместе с Путиным и Медведчуком против Украины. По глупости или идейно – не важно.

Я думаю, что дальше единственная возможная политическая позиция людей, которые считают себя патриотами, должна быть четкая: «Украина – без Зеленского!». Спасти от катастрофы нас может только досрочное прекращение его полномочий», – уверен радикал.

После чего Сергей Высоцкий призвал всех украинцев прекратить междоусобные склоки и сплотиться против действующей власти – выходить на мирные протесты и саботировать все инициативы Владимира Зеленского и его команды.

«1. К парламентской проукраинской оппозиции: только объединением вы можете оправдать свое существование. Вместо политики взаимоуничтожения вы должны осознать ответственность за судьбу страны, отбросить амбиции и объединиться. Сформировать комитет сопротивления капитуляции. Никаких разговоров о том, что надо подставить плечо власти. Как продолжают говорить некоторые оппозиционные фракции (пока не называю какие). Хотите подставить плечо коллаборантам и предателям? Сами получите клеймо коллаборантов и предателей.

2. К внепарламентской оппозиции: отбросить свои нереализованные амбиции и мысли о том, что «на их месте должен был быть я». Объединиться с парламентской оппозицией. На равных условиях, в чем нужно убедить парламентариев. Мандат – это оружие против реванша, а не титул или индульгенция.

3. К общественности. Закопать топор войны между движениями и организациями. Неважно, кто вы. Антикоррупционер, правый, левый, активист-ФЛП или кто-то другой. Как и в 2013-2014 году нам нужно спасать наш дом, нашу Украину. О том, какого цвета поклеить обои поспорим после пожара. Поэтому – закопать топор войны. Забыть старые обиды. Принять как своих, даже тех, кто ошибся и агитировал за Зеленского. При условии осознания ошибки. Объединиться между собой. А потом – с политиками. Также при условии равноправия.

4. Порядочным людям в исполнительной власти: саботируйте! А лучше – идите. И становитесь в ряды протеста. Не сотрудничайте с подонками.

5. Вменяемым депутатам «Слуги народа»: мандат, как было сказано ранее, это оружие. Не молчите. Объединяйтесь. Высказывайте свою позицию и свой протест против коллаборации с врагом. Выходите из фракции, если можете. Присоединяйтесь к протесту. Когда начнется Нюрнберг против режима Зеленского (а он начнется со временем, гарантирую) – будет поздно говорить о том, что ты был криптопатриотом и помогал партизанам.

6. После общего объединения всех проукраинских сил: начать общенациональную кампанию протестов и давления на власть. Как и во времена Януковича – под деятелями режима Зеленского должна начать гореть земля. Они должны стать нерукопожатными.

Нужны массовые мирные протесты. Только сотни тысяч людей на улицах, готовых в случае чего на улицах остаться, могут напугать Зеленского. Заставить его отменить предательские решения. И добровольно освободить кресло президента для другого человека», – написал экс-нардеп.