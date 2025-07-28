«Он, похоже, действительно болен»: Трамп угрожает сократить срок «ультиматума» Путину
Срок выдвинутого России «ультиматума США» по урегулированию ситуации на Украине будет сокращён, поскольку «уже и так ясно, что произойдёт». Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время своего визита в Шотландию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы 5 раз могли заключить сделку, или 4. Я много разговаривал с Путиным, мы с ним очень хорошо ладили. Мы думали, что всё уладили. А потом Путин запускает ракеты по какому-нибудь городу, например, по Киеву. И убивает много людей в доме престарелых или где-то ещё. На улицах лежат трупы.
И я говорю, что так нельзя. Посмотрим, что из этого выйдет. Я очень разочарован в президенте Путине. Так что нам придётся пересмотреть, я собираюсь сократить те 50 дней, которые я ему дал, до меньшего числа, потому что я уже знаю, что произойдёт», – заявил Трамп и удалился с премьером Британии Киром Стармером.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Глава зеленского офиса Андрей Ермак уже настрочил в соцсети пост, нахваливающий Трампа.
«Спасибо за твердую позицию и четкий сигнал – мир через силу. Путин понимает только силу – и это четко и громко донесено».
Военный эксперт Александр Артамонов так комментирует слова Трампа:
«Он, похоже, действительно болен мессианским комплексом и считает, что, подобно верховному вершителю, в состоянии править чужими государствами и даже указывать такой сверхдержаве, как Россия. Весьма печально, но хочется верить, что рано или поздно в мозгах этого человека наступит, наконец, просветление – желательно, до того, как он заведёт американский народ в пропасть».