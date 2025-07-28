«Он, похоже, действительно болен»: Трамп угрожает сократить срок «ультиматума» Путину

Срок выдвинутого России «ультиматума США» по урегулированию ситуации на Украине будет сокращён, поскольку «уже и так ясно, что произойдёт». Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время своего визита в Шотландию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы 5 раз могли заключить сделку, или 4. Я много разговаривал с Путиным, мы с ним очень хорошо ладили. Мы думали, что всё уладили. А потом Путин запускает ракеты по какому-нибудь городу, например, по Киеву. И убивает много людей в доме престарелых или где-то ещё. На улицах лежат трупы. И я говорю, что так нельзя. Посмотрим, что из этого выйдет. Я очень разочарован в президенте Путине. Так что нам придётся пересмотреть, я собираюсь сократить те 50 дней, которые я ему дал, до меньшего числа, потому что я уже знаю, что произойдёт», – заявил Трамп и удалился с премьером Британии Киром Стармером.

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Глава зеленского офиса Андрей Ермак уже настрочил в соцсети пост, нахваливающий Трампа.

«Спасибо за твердую позицию и четкий сигнал – мир через силу. Путин понимает только силу – и это четко и громко донесено».

Военный эксперт Александр Артамонов так комментирует слова Трампа: