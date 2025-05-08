«Он предает всех»: Россию предостерегают от найма Арестовича
Бежавший в США пропагандист и экс-советник Зеленского Алексей Арестович может начать хвалить Путина и Россию, чтобы попытаться выклянчить у Москвы денег.
Об этом в интервью беглому прозападному журналисту Всеволоду Филимоненко рассказал бежавший из Украины киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Раньше Арестович приходил в мой офис, к нам с Соскиным, он поучаствовал в двух или трех передачах и сбежал. А почему сбежал? Потому что интеллектуальных способностей не хватало вести диалог. Он мастер монолога, причем бубнящего монолога, в котором он всегда во главе.
Он же, когда Шелест говорит, а вы не хотите с кем-то дебаты провести там, поспорить? Он говорит – зачем, мне не надо, я буду свое гнуть. То, что мне прикажут сверху, я буду гнуть», – сказал Балашов.
«Я давно заметил, что агенты СБУ, которых назначают на эти должности и используют потом как агентов, они просто болтливые нарциссы. А сейчас болтливые нарциссы получили возможность вещать на массы, на них подсаживается огромное количество людей.
Арестович обесценивает всех, с кем работал. Это произошло с Корчинским, потом обесценивание Порошенко произошло, с которым он работал в его штабе. После того, как ругал Зеленского последними словами, шутом называл, вдруг оказывается во дворце Зеленского. Потом он влюбил в себя этих Романенко, всех, которые хотели его использовать. Теперь он Романенко будет обесценивать.
В результате ты сидишь где-то за рубежом и чушь мелешь за Путина. Фактически сейчас перешел он от команды Зеленского в команду Путина. И когда я слышу, как он восхваляет Путина, какой тот классный чувак, я понимаю, к чему он подыгрывает. Хочет получить бабки от Российской Федерации.
Только не стоит и россиянам на него ставить, потому что этот человек предал раз, предал два, предал три. И предаст дальше», – резюмировал миллионер.
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