06.03.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Донбасс, Политика, Украина
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«Он развалил СЦКК» – в ЛНР оценили нового министра обороны Украины




Не стоит ожидать каких-то позитивных результатов от нового премьер-министра и министра обороны Украины.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы сформировали новый Кабмин, у вас этот Шмыгаль, посмотрите на биографию человека. Львовяне говорят: а мы не знаем кто это. Ну, где-то парень работал в управлении промышленности, не видели, не знали, не политик, ничего. Потом где-то работал у Рината Ахметова. Потом вдруг стал в соседней области губернатором, полгода поработал, переехал в Кабмин – там два месяца поработал, стал премьер-министром. Фантастическая карьера, вся в стиле майдана.

То есть человек взялся ниоткуда, всплыл, как пена, и теперь оказался наверху. Вы ждёте от него результатов? Не будет там результатов», – заявил Мирошник.

«Одна деталь: назначается человек министром обороны. Я вспомнил, Андрей Таран, он был в СЦКК. То есть мы ждём, возлагаем на него какие-то надежды. Это человек, который развалил СЦКК, который добился того, чтобы были введены биометрические показатели для въезда военных РФ для участия в Совместном центре координации и контроля, на который возлагались обязательства по примирению и прекращению огня – он развалил его. И мы ждём, что этот человек, будучи министром обороны, займётся умиротворением? Ни за что», – заверил представитель ЛНР.

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