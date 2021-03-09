«Он совсем редко переходит на русский»: Зеленский ради власти предал избирателей и родной язык

09.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отказывается от своего родного русского языка и обещаний избирателям о его защите ради установленных в киевской правящей верхушке правил, которые обязывают перейти главу государства на украинскую «мову».

Об этом в интервью журналистке Алесе Бацман заявила пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Украинский, русский – это зависит от того, что кто-то еще есть, присутствует, – или я перехожу на русский, или он на украинский. Он очень много в быту общается на украинском языке, и каждое свое интервью… и английский у него очень хороший. У него замечательная память, у него уникальная память, он много чего запоминает, и все интервью и переговоры он тоже ведет на украинском языке с иностранной стороной, потому что он – представитель Украины. Об этом, кстати, вопрос никогда не стоял.

Он совсем редко переходит на русский, только если та сторона тоже знает русский и если это может уменьшить время коммуникации, чтобы не было перевода, и если это создает определенную какую-то теплоту в отношениях», – заявила Мендель.

Она также подтвердила, что глава Офиса президента Андрей Ермак общается на русском: «Обычно на русском, обычно да».

Напомним, что Зеленский еще до победы на президентских выборах заявлял, что следующее поколение жителей русскоязычных областей Украины будет ассимилировано и откажется от родного языка в пользу украинского «с большим удовольствием».

«У нас и так образовательная система сегодня так выстроена. Все будет, все будут говорить на украинском. Следующее поколение все будет говорить на украинском. Мои дети говорят на украинском. Мы не давим никакие языки, у нас украинский – государственный. Извините, у нас страна Украина», – говорил Зеленский.