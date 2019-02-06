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06.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Украина
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«Он спас Украину», – в Киеве начали героизировать Януковича

Экс-президент Виктор Янукович пожертвовал своим добрым именем и сбежал из Украины ради того, чтоб не допустить кровопролитной гражданской войны.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявила экс-депутат Верховной Рады и бывшая пресс-секретарь Виктора Януковича Анна Герман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мотивация (у Януковича – прим. ред.), я думаю, была такой: если бы он остался, то на Украине началась бы настоящая гражданская война. Он мог остаться в том же Харькове, в Донбассе, на востоке Украины. И тогда бы стенка пошла на стенку, и было бы страшное кровопролитие», – отметила она.

Также, по мнению Анны Герман, Виктор Янукович, пожертвовав своим добрым именем и авторитетом, спас Украину от гражданской войны.

«Он рисковал своим именем, ведь его называют трусом. Но он взвесил, поставил на разные чаши весов свой авторитет и кровь народа. Своим отступлением он спас Украину от страшной гражданской войны», – сказала экс-депутат.

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