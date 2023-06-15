«Он станет безжизненным» – эксперт призвал не ограничиваться санитарной зоной по Днепру
«Санитарная зона» на российско-украинской границе уже обозначена киевской властью – это зона затопления левого берега Днепра, которая будет расширяться.
Такое мнение в эфире программы «Политотдел» на канале «Крым 24» высказал прозаик, колумнист и политический обозреватель, журналист Дмитрий Лекух, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Боюсь, что они уже начали строить это санитарную зону. Она пройдёт, судя по всему, по Днепру. Началась с подрывом Каховской ГЭС и пройдет по всему каскаду. Будет не выжженная, а затопленная земля, занесённая, безжизненная, и будет санитарной зоной для обеих сторон – с их точки зрения и с их позиций. Это на самом деле не правильное и даже вредное для нас решение. Я считаю, что она должна случиться несколько западнее.
И потом, вслед за Николаем Степановичем Гумилёвым, я очень люблю сосновые леса южной Польши и считаю их истинно русским пейзажем. И вообще, как говорил его сын, естественная граница русского мира пролегает по отрогам Карпатских гор. Ну это я, наверное, здесь может даже экстремист, или экстремальный реалист. А вот то, что предлагает нам Запад по санитарной зоне уже понятно: в случае провала «контранступа» их не вербализированное предложение – это санитарная зона и естественные границы по Днепру», – считает обозреватель.
Что касается северо-восточных областей, то здесь, по мнению журналиста, скорее всего будет бесполетная зона.
«Здесь сложный вопрос, потому что, судя по всему, даже предложение Запада по санитарной зоне пролегают намного западнее. Харьковская область должна быть российской губернией, и я так понимаю, что на Западе с этим смирились. Возможно, частично или полностью Днепропетровская, Криворожская области – какой смысл по своим землям санитарную зону делать? Может быть, как временная, но тогда не санитарная зона, а скорее, бесполётная, чтобы вообще ни одна сволочь там не летала, и не только беспилотники, но даже патроны, снаряды и так далее не могли запустить.
Восточная граница наших притязаний – это река Днепр, Левобережная Украина», – заключил Лекух.
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