«Он станет безжизненным» – эксперт призвал не ограничиваться санитарной зоной по Днепру

«Санитарная зона» на российско-украинской границе уже обозначена киевской властью – это зона затопления левого берега Днепра, которая будет расширяться.

Такое мнение в эфире программы «Политотдел» на канале «Крым 24» высказал прозаик, колумнист и политический обозреватель, журналист Дмитрий Лекух, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Боюсь, что они уже начали строить это санитарную зону. Она пройдёт, судя по всему, по Днепру. Началась с подрывом Каховской ГЭС и пройдет по всему каскаду. Будет не выжженная, а затопленная земля, занесённая, безжизненная, и будет санитарной зоной для обеих сторон – с их точки зрения и с их позиций. Это на самом деле не правильное и даже вредное для нас решение. Я считаю, что она должна случиться несколько западнее.

И потом, вслед за Николаем Степановичем Гумилёвым, я очень люблю сосновые леса южной Польши и считаю их истинно русским пейзажем. И вообще, как говорил его сын, естественная граница русского мира пролегает по отрогам Карпатских гор. Ну это я, наверное, здесь может даже экстремист, или экстремальный реалист. А вот то, что предлагает нам Запад по санитарной зоне уже понятно: в случае провала «контранступа» их не вербализированное предложение – это санитарная зона и естественные границы по Днепру», – считает обозреватель.