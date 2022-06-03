«Он точно за нас?» – глава района в Крыму оскандалился во время выступления

03.06.2022  15:54 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Местная власть, Скандал


Глава администрации Черноморского района Алексей Михайловский оскандалился на открытии курортного сезона в пгт Черноморское.

Выступая со сцены Михайловский посетовал, что каждый год проведение сезона осложняет «не понос, так золотуха», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава администрации Черноморского района Алексей Михайловский оскандалился на открытии курортного сезона в пгт Черноморское....

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«У нас – как не понос, так золотуха, – заявил глава администрации. – То ковидные ограничения, то мероприятия военные. Тем не менее, кто не побоится приехать в Черноморский район, это лето будет самым незабываемым».

По какой причине туристам стоит бояться отдыхать в Черноморском районе глава администрации не уточнил. На его официальной странице обозначено, что за время подготовки к курортному сезону «район стал еще привлекательнее, современнее, комфортнее».

К тому же, 26 июня на мысе Тарханкут в Черноморском районе пройдет масштабный молодежный фестиваль с участием популярных исполнителей.

«Глава от Бога», – комментируют выступление Михайловского пользователи соцсетей.

«А он точно за нас?» – задаются вопросом крымчане.

«Может он не ворует, или, хотя бы, не пьет», – ищут преимущества в таком руководителе комментаторы.

 

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