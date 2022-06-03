«Он точно за нас?» – глава района в Крыму оскандалился во время выступления

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Глава администрации Черноморского района Алексей Михайловский оскандалился на открытии курортного сезона в пгт Черноморское.

Выступая со сцены Михайловский посетовал, что каждый год проведение сезона осложняет «не понос, так золотуха», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас – как не понос, так золотуха, – заявил глава администрации. – То ковидные ограничения, то мероприятия военные. Тем не менее, кто не побоится приехать в Черноморский район, это лето будет самым незабываемым».

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По какой причине туристам стоит бояться отдыхать в Черноморском районе глава администрации не уточнил. На его официальной странице обозначено, что за время подготовки к курортному сезону «район стал еще привлекательнее, современнее, комфортнее».

К тому же, 26 июня на мысе Тарханкут в Черноморском районе пройдет масштабный молодежный фестиваль с участием популярных исполнителей.

«Глава от Бога», – комментируют выступление Михайловского пользователи соцсетей. «А он точно за нас?» – задаются вопросом крымчане. «Может он не ворует, или, хотя бы, не пьет», – ищут преимущества в таком руководителе комментаторы.