«Он украл у нас победу!» – в Киеве требуют провести трибунал над Байденом
Джо Байден украл у Украины победу, когда не дал всего необходимого оружия для броска ВСУ к Азовскому морю.
Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Арти Грин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«От нашего переднего края до Азовского моря 110 километров. Стратегическая операция там всегда была очевидна, а нас за уши от неё оттянули осенью 22-го.
Если бы Байден и Милли были гражданами Украины, я бы кричал о том, что они предатели. Но они не могут быть предателями, потому что они не давали присягу на верность нашей стране. Но они украли у нас победу, по каким-то своим причинам», – рассуждал укро-боевик.
«И наше руководство на это повелось. И мы умылись кровью вместо того, чтобы разбить российскую армию. Об этом поговорим после войны на трибунале. Я надеюсь, он будет, потому что, если его не будет, я вообще не понимаю, как с этим жить.
Есть стратегическая уязвимость Росси на южном ТВД, она никуда не денется, она будет там всегда. Поэтому вопрос только в желании того, у кого есть этот комплект вооружения, решить этот вопрос. А он есть у Америки», – вещал недобиток.
