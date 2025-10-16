Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Джо Байден украл у Украины победу, когда не дал всего необходимого оружия для броска ВСУ к Азовскому морю.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Арти Грин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«От нашего переднего края до Азовского моря 110 километров. Стратегическая операция там всегда была очевидна, а нас за уши от неё оттянули осенью 22-го. Если бы Байден и Милли были гражданами Украины, я бы кричал о том, что они предатели. Но они не могут быть предателями, потому что они не давали присягу на верность нашей стране. Но они украли у нас победу, по каким-то своим причинам», – рассуждал укро-боевик.