Он Усик кота или кiта? Отвечайте, адекватнички!

Новости Украины

Ну что, адекватники и прочие «мироносцы», съели своего Усика с его «Червоной калыной» на традиционной дуэли взглядов с Энтони Джошуа перед боем 20 августа?..

Боксирует Усик, конечно, лучше, чем поет. И Джошуа наверняка подумал, что тю-тю. Но вас же, дорогие мои адекватнички, судя по всему, больше расстроила смысловая нагрузка песни, ставшей негласным гимном ВСУ и прочих добробатов, под которую они уничтожают Донецк, пытают, убивают…

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И хоть говорит ваш Усик однозначно лучше Виталика «К земле готовы» Кличко, а с точки зрения саудовских шейхов, наблюдавших это позорище, так и вовсе златоуст, но только русскому человеку всегда было понятно, что смысла в его словах никогда не было — генератор случайных слов, не больше. И именно поэтому его считали своим – то адекватники, то вышиватники (сейчас они для меня укронацисты, и никак иначе) — дергай любую фразу и примеряй на себя. Ну, если сам дурак.

Но хочется обратиться к тем, кто, все-таки, не людоеды. Вы вспомните, как вы «за своего» Усика глотки драли? Как в президенты его прочили? Думаете, если бы вместо марионетки от клоунады в президентском кресле сидела бы марионетка от спорта, сейчас по-другому бы было?.. Но вы ж: «нет, он представляет адекватную Украину!».

Вспомните, как вы рубились за своего Усика с кастрюлями, которые сейчас вас «на подвалы» сажают? А «священная корова» пыхтит не под бомбежками, а за границей и хвастается, как учит украинский язык. Но вы же за него стояли горой. Когда я вспоминаю, то испытываю испанский стыд. У боксеров дуэль глазами, а у вас дуэль с нерукопожатными была.

Сегодня Усик на ринге в бело-сине-красных трусах — наш! Завтра в жовто-блакытных и с оселедцем — наш! Он в Крыму живет — наш! Он с Медведчуком фотографировался — наш! (Вам же и Медведчук ваш). Ему фильм его жены Марченко про попов не понравился — наш! А как в тероборону вступил — предатель! А как из теробороны якобы в большой бокс сбежал — опять хороший! Даже, несмотря на то, что все восемь лет регулярно на АТО деньги передавал…

Какой-то спортсмен с низкой социальной ответственностью, но вы же сами его на мессию короновали.

Можно войти в историю абсолютным чемпионом мира. И рассуждать сугубо про спорт, а не как проститутка. Но бывает и хуже — верить вот таким экземплярам. Я прямо наяву представляю некоторые лица и как они с интонацией Людвига Аристарховича из «Нашей Раши» вопиют: «А как, как, как это наш Саша гимн убийц спел?!». А так — потому что ваш. Потому что не бывает адекватной Украины.