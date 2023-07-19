«Он взбесился после Вильнюса» – Кнутов о целях ударов Зеленского по Крыму

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Киевский режим в бессилии от провального наступления пытается любым образом нагадить России, и одним из стремлений является срыв туристического сезона в Крыму.

Об этом на канале партии «СР За Правду» заявил военный эксперт Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что прошёл саммит в Вильнюсе, где Зеленского попинали и достаточно сильно за то, что нет никаких результатов, и так как «контрнаступ» практически стоит на месте, принято решение перейти к тактике террора. Она осуществляется, в первую очередь, в отношении не военных объектов, а мирного населения. Мы помним попытку удара по Курской АЭС с помощью беспилотника, удар по Крымскому мосту – это чистый теракт. Кроме того, попытка атаковать Крым 28 БПЛА, и последний удар по складам с таким расчётом, чтобы перекрыть дорогу – Таврия, которая используется нашими туристами. Таким образом сорвать туристический сезон», – объяснил эксперт.

Он добавил, что основная цель – организовать блокаду Крыма.

«Спикер Воздушных сил Украины написал у себя в Твиттере, что воды на Крымском полуострове нет, соответственно, туристов тоже нет, можно радоваться. Цель такая – с помощью террора создать панику и настроения депрессии, упадничества среди обычного населения, сорвать туристический сезон. Это первый момент, а второй – сделать достаточно существенные подвижки в сторону блокады Крыма. Потому что основная цель Украины – организовать экономическую блокаду Крыма с таким расчётом, что мы не сможем содержать данный регион и вынуждены будем его отдать Украине – вот такие планы вынашивает киевский режим», – сказал Кнутов.