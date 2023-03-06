«Он за Путина»: фанаты Моргенштерна пошли стенка на стенку с заукраинцами в Вильнюсе

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Фанаты признанного иноагентом российского рэпера-наркомана Моргенштерна хором послали его «на …» во время концерта в Вильнюсе.

Это традиционный момент концертов артиста-фрика перед исполнением одной из песен, однако аудитория так увлеклась, что шокировала самого Моргенштерна. Некоторые зрители перешли на персональные оскорбления уже вне хора.

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«Стоп, стоп, стоп! А за что? А что я сделал? Мне кажется что это неуважение к артисту. Ребят, такая ситуация, я надеюсь вы поймете меня — ровно на 20 секунд отойду…», – произнес обескураженный репер.

В целом появление Моргенштерна в Вильнюсе сопровождали скандалы. Сначала гастролеру по политическим мотивам отказали в площадке — потому как «поддерживает Владимира Путина и нежелательная персона на Украине». Организаторам пришлось срочно искать новое место для концерта.

Литовские националисты выступили против концерта, поскольку, по их мнению, не него может пойти «прорусская публика, представляющая угрозу национальной безопасности».

В итоге украинские активисты устроили пикет перед входом в зал, где происходит концерт. Они утверждали, что Моргенштерн поддерживает СВО на Украине. После концерта фанаты репера подрались с украинцами стенка на стенку.

«Концерт в Pramogų Arena русского рэпера, который матерится, демонстрирует неприличные жесты и символ Z, собирает прокремлевскую публику, — это нормально для Литвы, всячески помогающей Украине?», – написал в соцсети бывший председатель конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас

Ранее глава минкульта Литвы Шимон Кайрис не раз заявлял: пока он стоит у руля министерства, в Литве не будет ни одного гастролирующего из России.

В ноябре 2021 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин публично обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками. На рэпера было заведено уголовное дело, и он сбежал из страны. После этого контракт с Моргенштерном разорвал Альфа-банк, который пытался привлечь его к работе с молодежью за деньги.

В апреле 2021 года СБУ Украины включило рэп-исполнителя и музыканта в «перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности». Моргенштерн сбежал из России в Дубаи. Он собирался делать карьеру как мировой исполнитель, однако это не заладилось. Рэпер был вынужден обратиться к поклонникам с просьбой купить его украшения из белого золота и бриллиантов.

При этом Моргенштерн продолжает пить и употреблять наркотики. Недавно после концерта в Стамбуле ему вызывали «скорую помощь».