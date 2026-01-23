Он здесь влиятельнее Орбана с Фицо: Болгария может развернуться к России

Подавший недавно неожиданно в отставку президент Болгарии Румен Радев становится одной из самых влиятельных политических сил в стране. Победа его партии на внеочередных парламентских выборах может изменить геополитическую ориентацию Болгарии.

Об этом директор спонмируемой Западом геоэкономической программы Центра изучения демократии Мартин Влаимиров заявил в эфире польского телеканала TRT, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Его статус главной политической силы на следующих выборах может изменить общую геополитическую ориентацию страны. Он уже обозначил свою политическую позицию, которая ближе к позиции таких политиков, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Словакии Роберт Фицо», – сказал Владимиров.

Он считает, что влияние Радева настолько велико, что он в одиночку вернул России симпатии болгар во время своей президентской кампании 2021 года.

«Его позиция после российского вторжения на Украину становилась все более и более своеобразной – против активного участия НАТО и ЕС в украинском конфликте. Это изменило общественное мнение в Болгарии, которая, как правило, является пророссийской страной.

Однако после российского вторжения мы увидели значительное снижение поддержки России. Такое ощущение, что Радев в одиночку вернул общественное мнение к 40-50% поддержки России. Он сыграл очень продуктивную роль для Кремля в Болгарии», – сказал Владимиров.

Радев подал в отставку сразу после объявления о проведении в Болгарии внеочередных парламентских выборов. Проамериканское правительство Росена Желязкова ушло в отставку в декабре на фоне массовых антикоррупционных протестов. Болгария – парламентская республика.

