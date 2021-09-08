«Он же прошел школу КГБ». Гордон отговаривает Зеленского от встречи с Путиным

08.09.2021 11:39 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина не принесет ничего главе украинского государства, потому проводить ее нет смысла.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил скандально известный антироссийской пропагандой киевский журналист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Гордона, Путин не согласится отдавать Украине Крым и Донбасс, а без этого переговоры не могут быть успешными.

«Я считаю, что эта встреча бесполезна, я президенту об этом говорил. Я считаю, что встречаться с Путиным не имеет никакого смысла. Ничего нового Владимир Александрович из этой встречи не вынесет. Ничего нового. Это будет встреча с кондовым советским человеком, прошедшим школу КГБ, для которого самая главная, как он сам признавался в интервью, трагедия в жизни – это распад Советского Союза. Зеленский – это человек другого поколения, другого времени. Это человек будущего, а это человек прошлого, какие общие точки соприкосновения на переговорах могут быть у будущего и у прошлого? Ровным счетом никаких», – сказал журналист.

«Зеленский скажет: «Отдайте Крым». Путин скажет: «Не отдам». Зеленский скажет: «Отдайте Донбасс». Путин скажет: «Сначала выборы, потом выход к границам». Но Путин не собирается отдавать Донбасс, это козырная карта у него в руках, он торгуется со всем миром. Донбасс он зачем оккупировал? Ему он 100 лет не нужен, он торгуется со всем миром, чтобы сказать: «Мы Украине отдаем Донбасс, и то на наших условиях, а вы снимаете санкции и Крым закрепляем за Россией». Но на это никогда Украина не согласится, поэтому объясните мне, какой смысл встречи Путина и Зеленского, и что может Владимир Александрович привезти от Путина домой? Ничего», – заявил Гордон.