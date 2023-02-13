«Она не делится» – Садулаев объяснил, почему «корейского сценария» по Украине не будет

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Никаких договорённостей между Москвой и Киевом, а также корейского сценария для Украины не может быть, потому что все конфликтующие стороны намерены продолжать борьбу.

Об этом в эфире интернет-канала «Спец» заявил живущий в Петербурге писатель из Чечни Герман Садулаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас ходят разговоры, что, возможно, из Украины сделают Северную и Южную Корею. Насколько, на ваш взгляд, это реалистично?», – спросил ведущий.

«Если бы это было возможно, это бы сделали в 2014 году. Была же линия демаркации. В принципе, можно было на ней остановиться. Правда, «Минск» предусматривал последующую интеграцию Донбасса в украинское государство, но можно было. Но это никого не устраивало. Кто сейчас остановится? Украинцы согласятся оставить статус-кво? На линии Днепра, или где. Нет, они не хотят. Мы остановимся? У нас половина Донецкой области ещё не освобождена, чего это мы должны останавливаться? Никто не готов останавливаться. Это какие-то «партии мира» предлагают, что давайте мы поделим Украину. Не делится она», – сказал писатель.

Он подчеркнул, что разделение Кореи возникло в результате очень затяжной и кровопролитной войны.

«Приводят пример Северной Кореи, что она же по 35-й параллели поделилась. А мы не помним, что было до того, какая была огромная кровопролитная война? Коммунисты сначала практически дошли до юга, а потом американские войска отбросили их обратно. И только после миллионов жертв дальнейшее военное противостояние стало нецелесообразным. А сейчас возможности сторон далеко не исчерпаны. Или у России военные возможности исчерпаны? Нет. Россия, по большому счёту, ещё толком не начинала. У России огромные военные возможности, она только-только начинает проводить мобилизацию своей промышленности, переходит на военные рельсы. У России всё впереди», – отметил он.

«Так кто остановит эту войну на «35 параллели?» Никто ещё не готов остановить эту войну. Поэтому я пока что в сценарий разделения на Южную и Северную Корею, перемирие и полную остановку огня по какой-то линии, не верю», – резюмировал Садулаев.