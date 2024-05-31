«Она не рухнет» – немецкий экономист меняет свой прогноз для российской экономики

Елена Острякова.  
31.05.2024 18:49
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Украина, Экономика


Профессор Свободного университета Берлина Александр Либман признал, что его негативные прогнозы для российской экономики оказались ошибочными.

Об этом он заявил в интервью ютуб-каналу Private Talks World, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Профессор Свободного университета Берлина Александр Либман признал, что его негативные прогнозы для российской экономики...

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«Состояние российской экономики существенно лучше, чем это казалось большинству наблюдателей, включая меня самого, еще два года назад. Россия, как минимум, в настоящий момент с санкционным давлением справляется относительно неплохо. Экономика, по крайней мере, ее ключевые аспекты, продолжает работать. Вопрос в том, за счет каких факторов она справляется», – сказал Либман.

Сейчас он пытается оправдаться, называя среди причин роста российской экономики низкую базу и поддержку глобального Юга. Однако свои прогнозы на будущее Либман вынужден изменить.

«Многие в этой ситуации задают вопрос, когда российская экономика рухнет. Не рухнет. В среднесрочной и долгосрочной перспективе сомнений в структурной устойчивости российской экономики у меня нет. Это рыночная экономика с бюрократией, которая не оптимальная, но более или менее выполняет свои задачи, и поэтому экономика будет продолжать работать», – абстрактно заговорил Либман.

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