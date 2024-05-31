«Она не рухнет» – немецкий экономист меняет свой прогноз для российской экономики
Профессор Свободного университета Берлина Александр Либман признал, что его негативные прогнозы для российской экономики оказались ошибочными.
Об этом он заявил в интервью ютуб-каналу Private Talks World, передает корреспондент «ПолитНавигатора»
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«Состояние российской экономики существенно лучше, чем это казалось большинству наблюдателей, включая меня самого, еще два года назад. Россия, как минимум, в настоящий момент с санкционным давлением справляется относительно неплохо. Экономика, по крайней мере, ее ключевые аспекты, продолжает работать. Вопрос в том, за счет каких факторов она справляется», – сказал Либман.
Сейчас он пытается оправдаться, называя среди причин роста российской экономики низкую базу и поддержку глобального Юга. Однако свои прогнозы на будущее Либман вынужден изменить.
«Многие в этой ситуации задают вопрос, когда российская экономика рухнет. Не рухнет. В среднесрочной и долгосрочной перспективе сомнений в структурной устойчивости российской экономики у меня нет. Это рыночная экономика с бюрократией, которая не оптимальная, но более или менее выполняет свои задачи, и поэтому экономика будет продолжать работать», – абстрактно заговорил Либман.
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