«Она уже проиграла»: сторонники Трампа ставят крест на Украине

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Республиканцы в США, особенно сторонники экс-президента Дональда Трампа, считают, что Украина уже проиграла, потому нет смысла выделять деньги на ее финансирование снова.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила эмигрировавшая в США Мирослава Гонгадзе, работающая на финансируемом американскими властями «Голосе Америки», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Гонгадзе, в Республиканской партии считают, что на Украине высокий уровень коррупции, а президент Владимир Зеленский покупает себе яхты, пока страна выпрашивает деньги.

«Если смотреть сейчас на выступления, особенно предвыборные выступления представителей Трампа в Соединенных Штатах, то можно заметить, насколько негативно они относятся к помощи Украине. Вообще сын Трампа недавно заявил, что Украина уже давно проиграла и нет смысла вообще поддерживать ее сегодня и выдавать деньги, если, неточно буду цитировать, но такая была цитата, что президент Зеленский покупал себе яхты. Эта история была опровергнута, но радикальная часть Республиканской партии и сторонников Трампа и далее распространяют эту информацию и обращаются с такими призывами к своим сторонникам и своим избирателям», – заявила Гонгадзе.