«Они 90 дней брали Лисичанск» – Арестович призвал ВСУ подставлять лоб русской армии

Донецкую агломерацию превратили в сплошной укрепрайон, включающий в себя в непрерывную цепь из оккупированных Украиной городов ДНР.

Об этом в эфире «YouTube»-канала «Ukrlife» заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Представим себе, что они движутся теми же темпами, а мы не можем ничего с этим сделать, обороняемся как оборонялись, они продолжают наступать. Им, чтобы взять Донецкую область, 45% которой мы продолжаем удерживать, им нужно взять: Дружковка, Бахмут, Константиновка, Славянск и Краматорск. Притом, что все эти города представляют собой практически непрерывную цепь городов, а значит, укреплений.

Если они 90 дней брали Рубежное, Попасную, Лисичанск, Северодонецк, то сколько они еще будут брать дней вот эту цепь? Ну, я думаю такими темпами дней, наверное, сто двадцать, если ничего не изменится, но все изменилось. Во-первых, нам за это время подходит западное оружие, все больше и больше, во-вторых, они вышли на пик боеспособности своей армии. Никогда российская армия не будет такой сильной, как она была три недели назад. Все», – болтал Арестович.