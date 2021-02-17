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17.02.2021, Вашингтон, Иван Добровольский
 
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Они боятся: Военный эксперт объяснил, почему Нацгвардия остается в Вашингтоне


Американцам страшно, поэтому власти США оставляют Нацгвардию в Вашингтоне, несмотря на отсутствие угрозы. Об этом заявил военный писатель Алексей Суконкин.

Пентагон рассматривает возможность оставить войска Национальной гвардии в Вашингтоне, округ Колумбия. Об этом пишут американские СМИ, ссылаясь на источники в военном ведомстве страны.

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Российский предприниматель Евгений Пригожин на своем англоязычном канале в Telegram прокомментировал эту информацию. Он заявил, что к Белому дому и Капитолию стоит отправить отставных военнослужащих из России.

«Мне кажется, что американскому руководству нужно обратиться к российским отставникам, которые последнее время все чаще и чаще встают на защиту мира и демократии во всем мире», — написал Пригожин.

Военный писатель объяснил, что в Соединенных Штатах боятся повторения истории со штурмом Капитолия.

«Когда внутри страны назревает бунт, становится страшно. И они боятся», – отметил специалист.

Он рассказал, кто может справиться с задачей по охране Капитолия и защите простых американцев от них самих.

«Я предлагаю отправить туда «ЧВК Вагнера». Опыт у них уже есть, и в отличие от того же Blackwater (американская ЧВК), как показывает практика, наши музыканты [так «вагнеровцев» называют в соцсетях] несут мир в регионы своего присутствия», — подчеркнул Суконкин.

Американские власти усилили охрану Капитолия и Белого дома после штурма правительственного здания сторонниками Дональда Трампа 6 января. Сейчас в округе Колумбия находятся шесть тысяч военнослужащих Национальной гвардии США.

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