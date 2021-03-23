«Они что-то затевают»: На Украине – переполох из-за поездки Путина и Шойгу в тайгу

23.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Президент России Владимир Путин и министр обороны страны Сергей Шойгу во время своего недавнего отдыха в тайге на самом деле «не белок считали», а обсуждали Украину и Запад.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил беглый российский либеральный пропагандист Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Муждабаева, Шойгу – чуть ли не единственный человек, которому полностью доверяет Путин, потому и летает с ним обсуждать серьезные темы туда, где их никто не услышит.

«То, что они там не чай гоняют и не рыбу ловят экологически чистыми удочками. А у нас же все идиоты обсуждают, а в чем он одет, а вот у него на руке вены…

А суть в том, что, скорее всего, эти двое и реально есть руководители страны, причем Шойгу перешел от Ельцина в наследство, он же очень умел с тем разговаривать, он же с 93-го года глава МЧС…

Возможно, он больше вообще никому не доверяет. И я уверен, что Путин сейчас вообще никого близко к себе не подпускает… Поэтому я боюсь, что сейчас они там не белок считают», – заявил Муждабаев.

С ним согласился бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин:

«Знаешь, я думаю, что ты частично прав, и они говорят про возможные ответы, и какими они могут быть – и Украине, и Западу. Я не думаю, что он доверяет только Шойгу. Наверное, есть еще люди. Есть же много спекуляций, что тайга для него – это место силы, но, тем не менее, он довольно регулярно ездит к неизвестным уголкам России с Шойгу, о чем-то с ним говорит. Я думаю, что наша тема и американская тема – это сто процентов одна из тем обсуждения».