«Они даже не спешат» – в Киеве с ужасом ждут разрывов фронта в нескольких местах

ВС РФ не спеша и методично растягивают линию украинского фронта, пока он где-нибудь не лопнет.

Об этом на канале «Вышка» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если стратегически рассматривать ситуацию на фронте, я больше всего сейчас опасаюсь, что мы поддались и идём в фарватере действий, которые проводят ВС РФ. Они навязывают нам действия. Сначала мы вели боевые действия на одном участке, например, Бахмут, Авдеевка. Потом это стало – Бахмут, Авдеевка, Часов Яр, Курахово.

А сейчас уже Покровское направление, Кураховское направление, Часовярское направление. 10 мая возникло Харьковское направление. Значит, в ближайшее время возникнет Сумское направление», – отметил он.