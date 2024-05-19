«Они даже не спешат» – в Киеве с ужасом ждут разрывов фронта в нескольких местах

Вадим Москаленко.  
19.05.2024 16:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1069
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Харьков


ВС РФ не спеша и методично растягивают линию украинского фронта, пока он где-нибудь не лопнет.

Об этом на канале «Вышка» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВС РФ не спеша и методично растягивают линию украинского фронта, пока он где-нибудь не...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Если стратегически рассматривать ситуацию на фронте, я больше всего сейчас опасаюсь, что мы поддались и идём в фарватере действий, которые проводят ВС РФ. Они навязывают нам действия. Сначала мы вели боевые действия на одном участке, например, Бахмут, Авдеевка. Потом это стало – Бахмут, Авдеевка, Часов Яр, Курахово.

А сейчас уже Покровское направление, Кураховское направление, Часовярское направление. 10 мая возникло Харьковское направление. Значит, в ближайшее время возникнет Сумское направление», – отметил он.

«С учётом ресурсов, которые у нас, естественно, ограничены, к 1000 км линии боевого соприкосновения прибавляется ещё 600, это если по прямой… Что делают россияне? Они растягивают наш фронт для того, чтобы наш фронт где-то рухнул. И самое главное, они не спешат», – выразил обеспокоенность Стариков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть