31.08.2018, Москва, Елена Острякова
 
Война, Донбасс, Политические убийства, Украина
Просмотров:

Они думают, что убили, а на самом деле – обессмертили



Убийство Захарченко будет иметь эффект, обратный тому, на который рассчитывали его рганизаторы.

Об этом сегодня в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог Владимир Корнилов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте или канал YouTube



«Они думают, что они убили Захарченко. На самом деле, они его обессмертили. На века теперь Захарченко войдет как герой, погибший, защищая Донбасс. Этого украинским убийствам, государству-террористу уже не изменить. Будут и улицы, и площади Александра Захарченко, и памятники будут стоять», – сказал Корнилов.

Он полагает, что убийство Захарченко подействует на граждан ЛДНР так же, как в свое время трагедия Одессы.

«Точно так же они думали, что они сожгли людей в Одессе и подавили бунт. На самом деле именно Одесса, расстрел Луганска породили новых бойцов, которые пошли защищать свой край», – сказал Корнилов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





Загрузка...


За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Август 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть