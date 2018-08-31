Они думают, что убили, а на самом деле – обессмертили

31.08.2018, Москва, Елена Острякова

Убийство Захарченко будет иметь эффект, обратный тому, на который рассчитывали его рганизаторы.

Об этом сегодня в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог Владимир Корнилов.

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«Они думают, что они убили Захарченко. На самом деле, они его обессмертили. На века теперь Захарченко войдет как герой, погибший, защищая Донбасс. Этого украинским убийствам, государству-террористу уже не изменить. Будут и улицы, и площади Александра Захарченко, и памятники будут стоять», – сказал Корнилов.

Он полагает, что убийство Захарченко подействует на граждан ЛДНР так же, как в свое время трагедия Одессы.

«Точно так же они думали, что они сожгли людей в Одессе и подавили бунт. На самом деле именно Одесса, расстрел Луганска породили новых бойцов, которые пошли защищать свой край», – сказал Корнилов.