«Они его потеряли»: Террорист в Полтаве сбежал в лес

23.07.2020, Киев, Михаил Рябов

Полтавский террорист – ранее судимый Роман Скрыпник, захвативший сегодня в заложники полицейского, угрожая взорвать его гранатой, отпустил свою жертву и скрылся в лесу.

Об этом сообщает украинское издание «Бабель», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они потеряли Скрыпника», – пишет в блоге, ссылаясь на свои источники в МВД, боевик УНА-УНСО Назар Приходько.

Местное издание Суспільне сообщает, что, пытаясь найти преступника, полиция проверяет все авто (включая багажники машин), в районе леса, где скрылся террорист.

«Полтавская антитеррористическая операция блестяще завершена. Ну как блестяще… Полковника-заложника «ветеран АТО» отпустил. Это раз. Зеленскому в очередной раз не пришлось трахать свинью. Это два. А сам террорист благополучно смотался в лес. Вместе с гранатой… А Арсен не спешит возглавить спецоперацию. Ну, тут все серьезно: полный псих, книг не пишет, тупо на наркоте сидит. Да еще и в АТО воевал», – язвительно комментирует ситуацию киевский журналист Александр Зубченко.