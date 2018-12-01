Они это на полном серьёзе: Херсон хочет доказать, что Крым ошибся

01.12.2018, Херсон, Максим Карпенко

Херсонская область, где «аскеры» безнаказанно взрывают опоры и «шмонают» автотранспорт, а в школах, вузах и в эфире запрещают родной для большинства русский язык, детей зомбируют героизацией гитлеровских коллаборационистов, – намерена доказать жителям российского Крыма, что они ошиблись, решив воссоединиться с исторической Родиной и отвергнув украинский националистический проект.

Об этом, выступая на заседании регионального совета Херсонской области, заявил глава местного облсовета Владислав Мангер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он призвал украинское руководство обратить внимание на «уникальность Херсонщины» и создать там лучшие условия жизни, чтобы указать на «ошибку крымчан».

«Когда был аннексирован Крым, то центром развития туризма, центром отдыха для всех украинцев стала Херсонщина. Имея уникальные возможности Азовского моря, Черного моря. Сегодня уже разработан план развития туризма, план развития Херсонщины в этом направлении…

Я обращаюсь к представителям Администрации президента, чтобы они нас услышали. Мы уникальные, Херсонщина – уникальный край. Увидьте, услышьте, поддержите нас. Мы должны сегодня показать аннексированному Крыму и людям в аннексированном Крыму, что у нас лучше, мы должны показать, что живем лучше и будем жить лучше, и развиваемся в правильном направлении.

И что те, кто там когда-то ошибся, понял, что они ошиблись, что нужно возвращаться домой, нужно возвращаться в родную Украину», – объявил чиновник.