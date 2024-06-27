Они это серьезно? Поляков начали готовить к войне с Россией в армейских лагерях

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Associated Press публикует фоторепортаж с проходящих этим летом в армии учений в рамках новой программы под названием «Каникулы с армией» – для подготовки молодых добровольцев к боевым действиям с Россией.

Как пишет агентство – «это попытка найти новых рекрутов, поскольку страна расширяет свою армию перед лицом возобновления российской агрессии в регионе».

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«Вооруженные силы Польши запустили программу «Каникулы с армией», чтобы подготовить гражданское население к возможному военному конфликту с Россией. Основная цель программы — найти пополнение для польской армии, которая на данный момент насчитывает около 198 тыс. военнослужащих», – говорится в публикации.

«Каникулы» проводятся летом в 70 местах по всей Польше, в том числе рядом с границей России и Белоруссии. Записаться для участия в программе могут люди с 18 до 35 лет. Обучение длится 28 дней без увольнительных и оплачивается в размере 6 тыс. злотых ($1,5 тыс.). После такого курса рекрут может уйти в запас или продолжить службу в территориальной обороне.

«Армия хочет обучить как можно больше граждан. Все знают об угрозе, которая исходит с востока», — отметил полковник Войска Польского Павел Галазка.

Корреспондент Associated Press побывавший в одном из таких лагерей в польском Новограде так описывает эти учения:

«С расставленными перед ними автоматами молодые польские мужчины и женщины стоят на коленях на траве и выполняют приказы о том, как упаковать свои наборы для выживания. Далее следует урок по нанесению камуфляжной краски на их лица. Не слишком много неона, говорит инструктор, показывая им, как добавить темные зеленые полосы. Многие из тех, кто учится на тренинге в восточной Польше, являются выпускниками средних школ, у мужчин головы свежевыбритые, а у женщин волосы завязаны назад. Они записались на новую летнюю программу «Каникулы с армией», которая предлагает базовую военную подготовку для тысяч поляков в возрасте от 18 до 35 лет».

Отмечается, что страны, расположенные вдоль восточного фланга НАТО, укрепляют свою оборону, опасаясь, что Россия однажды может напасть на них, если одержит верх в соседней Украине.

«Несмотря на название программы, это не праздник. Новобранцы встают рано, чтобы научиться боевым навыкам и навыкам выживания. Когда они не в поле, они убирают свои помещения. С базы, расположенной в 130 километрах (80 милях) от границы с Беларусью, нельзя уходить или ночевать за ее пределами», – отмечает агентство.

По словам польских официалов, программа, которая проводится в 70 местах по всей Польше, вызвала большой интерес у населения.

«Такой угрозы у нас не было со времен Второй мировой войны», — заявил пресс-секретарь Министерства обороны майор Михал Томчик. Он добавил, что изначально планировали привлечь 10 000 добровольцев для участия в программе, а теперь их более 11 000.

В конце обучения добровольцы примут солдатскую присягу, в которой поклянутся «верно служить Республике Польша… даже ценой потери жизни или крови».

Те, кто выбирает военную жизнь, могут присоединиться к тому или иному роду войск профессиональных вооруженных сил или Силам территориальной обороны или быть в резерве в качестве резервиста, уточнил полковник Павел Галазка, командир 18-го полка материально-технического обеспечения «Ломжа», подразделения, занимающегося подготовкой добровольцев.







Учебное поле полка «Ломжа» находится на лесной поляне у реки Нарев. Окружающая территория защищалась поколениями поляков, начиная с того времени, когда Польша была разделена и управлялась иностранными державами, начиная с конца 18-го века и до начала 20-го века, до 1939 года, когда немцы и Советы вторглись в страну.

Бункеры в этом районе свидетельствуют о польской оборонительной линии, которая была прорвана, когда нацистская Германия вторглась в 1939 году, спровоцировав Вторую мировую войну.

«Патриотизм, воспитанный историей, передаваемой в школах и семьях, помог мотивировать молодых людей присоединиться к новой программе», утверждает полковник Галазка.

Один из добровольцев, 18-летний Доминик Ройек, изначально планировал изучать информатику. Но неурядицы в регионе заставили его переключиться на военную карьеру, движимую желанием защитить родину. Он надеется, что все еще сможет заниматься своей страстью к информатике в армии и использовать свои навыки в киберзащите.

«Кто-то должен это сделать. Не все на это способны, но мы на это способны. … Другого пути нет», – уверяет Ройек.

«Поколение Ройека выросло в мире и наслаждалось растущим благосостоянием, которое стало дивидендом краха поддерживаемого Москвой коммунизма по всему региону 35 лет назад. Но молодые поляки, как и их поколение на всем восточном фронте НАТО, опасаются, что они больше не могут воспринимать этот мир как должное», – резюмирует автор публикации.