«Они это умеют» – во Львове ждут масштабных ударов ВКС РФ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине заканчиваются ракеты к системам ПВО, что может привести к массированным ударам ВКС России.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

В студии попросили прокомментировать слухи о том, что до конца марта у Украины закончатся ракеты для систем ПВО.

«Правда ли ситуация настолько критическая, и может ли это спровоцировать Россию нанести массированный удар?», – спросила ведущая.

«Если такая информация появилась, то вероятно она более-менее отвечает действительности. Но не забывайте, что есть классическая тактика, когда ты начинаешь делать панические заявления заранее. Не когда уже ничего нет, а когда ты видишь, что может закончиться, панические настроения надо включать. Возможно, сейчас мы имеем такую ситуацию, когда надо кричать, бить в набат прям сейчас», – панически рассуждал Ступак.

Он подчеркнул, что Россия может воспользоваться ситуацией для нанесения массированных ударов.

«Разумеется, россиян это может спровоцировать. Если они увидят, что нам нечем отбиваться, они могут попробовать. Одномоментно большой обстрел они не сделают, но для проверки два-три десятка беспилотников и такое же количество ракет. И когда увидят, что действительно есть проблемы с ПВО, будут пробовать сделать что-то масштабное и массированное. Так, как они это умеют, к сожалению», – добавил эксперт.