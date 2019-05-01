«Они готовят пушечное мясо!» – Чубаров закатил истерику из-за российских паспортов

01.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Инициатива с выдачей паспортов РФ для жителей неподконтрольной Украине части Донбасса была проявлена ради оправдания «российским агрессором» начала новой войны в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил нардеп Рефат Чубаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Это своеобразный тест новоизбранного президента, такая форма поздравления со стороны России – вас выбрали, пожалуйста, это вам подарок. То есть, они хотят, чтобы новоизбранный президент сразу же был поставлен в такую ситуацию, когда начал бы о чём-то просить Россию.

Но там есть более ужасная для меня сторона. Помните, с самого начала, когда Россия начала вторжение своими войсками, было интервью Путина о том, что впереди будут женщины, а сзади будут наши войска, и пусть они попробуют убивать женщин. Вот это теперь вместо женщин они хотят сказать, что впереди будут те, кто уже получил паспорта России. Это они готовят для себя пушечное мясо и более ничего. Там нет никаких якобы забот о людях, которые живут на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Они готовят себе оправдание для начала новой войны, а эти люди будут на первом фланге, где будут стрелять», – заявил Чубаров.