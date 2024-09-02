«Они губительны»: экономика Германии стонет от антироссийских санкций – Вагенкнехт

Елена Острякова.  
02.09.2024 20:26
  (Мск) , Москва
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Германия, Дзен, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Экономика восточной Германии пострадала от антироссийских санкций больше, чем экономика западной Германии.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Берлине заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Экономика восточной Германии пострадала от антироссийских санкций больше, чем экономика западной Германии. Об этом...

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«Потому что там более тесные связи. Я была в Рудных горах, провела там несколько встреч с предпринимателями среднего бизнеса, и они очень четко сказали, как политика санкций влияет на экономику Германии. А также энергетическая политика. Высокие цены на энергоносители губительны для них. Они сказали: у нас никогда, даже во времена «короны» не было такого спада, как сейчас», – сказала Вагенкнехт.

Она возмущена тем, что немецкие школы «в упадке», а федеральное правительство выделяет 8 млрд евро на оружие для Украины.

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