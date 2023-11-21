«Они испуганы»: в Белом доме оказались не готовы предоставить Украине гарантии безопасности – Хербст

США не готовы предоставить Украине гарантии безопасности.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Хербста, причиной является страх США перед угрозой применения Россией ядерного оружия. По этой же причине Украину не принимают в НАТО.

«К сожалению, пока я не вижу готовности США и других стран дать Украине настоящие гарантии. Есть много слов, но именно гарантий – сейчас я не вижу. Я понимаю, почему Украина требует гарантии, и я сторонник таких гарантий. Но пока та робость, которая характеризует подход администрации Байдена, тоже, можно сказать, объясняет и неготовность давать гарантии.

Мы стремимся убедить администрацию принять более сильные шаги, но пока они еще не готовы. Они, к сожалению, не принимают все нужные шаги в этой войне, они в какой-то степени испуганы ядерной угрозой со стороны Кремля. Я думаю, это объясняет то, что они не готовы принять сильные решения по поводу украинского членства в НАТО и гарантии здесь тоже играют роль», – заявил Хербст.