27.05.2018, Москва, Елена Острякова
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Галичина, ЕС

«Они изберут бандеровцев в Сейм»


Российский телеведущий Дмитрий Куликов предложил денонсировать пакт Молотова-Риббентропа. Так он отреагировал на реплику польского политолога Якуба Корейбы, который заявил, что вся Восточная Европа в ужасе от перспективы новых договоренностей России с Германией.

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«Давайте полностью денонсируем пакт Молотова-Рибентропа, и по линии границы 39-го года вы это все забираете. Белоруссия может не участвовать, потому что Брест наш. Немцы вернутся в Польшу. Со всей Украиной справиться не можете – справьтесь с Галичиной», – предложил Куликов.

Польскому политологу такая перспектива не понравилась.

«Проблема в том, что мы им раздадим польские паспорта, они себе изберут бандеровских депутатов в Сейм. И мы получим ровно те же самое, что было в 17-м, 19-м и 20-м веке. Рано или поздно ваши танки будут в Варшаве», – сказал Корейба.

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