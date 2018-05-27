27.05.2018

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«Они изберут бандеровцев в Сейм»

Российский телеведущий Дмитрий Куликов предложил денонсировать пакт Молотова-Риббентропа. Так он отреагировал на реплику польского политолога Якуба Корейбы, который заявил, что вся Восточная Европа в ужасе от перспективы новых договоренностей России с Германией.

«Давайте полностью денонсируем пакт Молотова-Риббентропа, и по линии границы 39-го года вы это все забираете. Белоруссия может не участвовать, потому что Брест наш. Немцы вернутся в Польшу. Со всей Украиной справиться не можете – справьтесь с Галичиной», – предложил Куликов.

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Польскому политологу такая перспектива не понравилась.

«Проблема в том, что мы им раздадим польские паспорта, они себе изберут бандеровских депутатов в Сейм. И мы получим ровно те же самое, что было в 17-м, 19-м и 20-м веке. Рано или поздно ваши танки будут в Варшаве», – сказал Корейба.