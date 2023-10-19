«Они, как гуси летят» – Гурулев объяснил, как ракеты РФ уничтожат авианосцы США

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент РФ Владимир Путин отдал приказ о боевом дежурстве самолетов Миг-31 над Черным морем, чтобы создать угрозу для американских авианосцев в Средиземном море.

Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил депутат Госдумы РФ генерал-лейтенант Андрей Гурулев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«В любом варианте американцы идут на эскалацию конфликта. Они пытаются развязать пожар на всем Ближнем Востоке. Реакция нашего президента, когда он Миг-31 повесил над Черным морем, это четкая черная метка американским авианосным группировкам. Именно для этого ракета «Кинжал» предназначена, она не перехватывается, и как раз с акватории Черного моря мы легко достаем любой боевой корабль ВМС США», – сказал Гурулев.

При этом он отметил, что для обеспечения работы Миг-31 должен быть развернут разведывательный контур в виде наземных служб и самолетов А-50, А-100, Ил-22. Тогда самолеты смогут подняться в воздух и нанести удар за 10-15 мин.

«Мы гарантированно поражаем авианосные ударные группировки. Мы почему-то еще забываем про наши знаменитые советские ракеты Ха-22. До сих пор ни одна такая ракета на Украине не сбита, то есть западная ПВО эту ракету не берет. Они идут роем по контрастным целям, как гуси клином летят. Даже если одна ракета будет сбита, другая берет на себя управление и идет в ту сторону, гарантированно уничтожая авианосные группировки. Для этого это оружие создавалось», – отметил Гурулев.