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В преддверии судьбоносных грузинских выборов 26 октября, недоотправленная в отставку президентка страны Саломе Зурабишвили пожаловалась британской Financial Times на то, с какими неприятными людьми ей приходится работать.

По словам Зурабищвили, в Грузии за 12 лет правления «Грузинской мечты» «сформировалось однопартийное пророссийское правительство, которое контролирует все».

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По словам Зурабишвили, правящая партия якобы «не стремится победить традиционными средствами, ее средство победы — это фальсификация выборов».

По ее словам, возглавляемая олигархом Бидзиной Иванишвили партия «ведет кампанию, основанную на пропаганде, поляризации и запугивании».

Кроме того, наябедничала Зурабишвили, «Грузинская мечта» «давит на государственных служащих, чтобы они голосовали за нее, преследует оппозиционных активистов, угрожает журналистам и усложняет голосование для граждан за границей».

«Это не обычные выборы. Это, скорее, выбор между европейским будущим и российским прошлым», – утверждает Зурабишвили.

Также в интервью Зурабишвили предложила грузинской оппозиции объединиться и сформировать технократическое правительство, которое будет работать до выборов. Однако оппозиция отвергла этот призыв.

«Сейчас нам нужно сосредоточиться на самом необходимом: как избавиться от российского правительства и российского контроля и давления?» , – сказала президентка.

Издание напомнило о так и оставшейся на словах угрозе правящей партии Грузии начать новую процедуру импичмента президента Зурабишвили. После провала предыдущей попытки «Грузинская мечта» пообещала повторно обратиться в Конституционный суд. Причиной, как и в предыдущий раз стали визиты президента в европейские страны без согласия правительства Грузии.

По словам председателя парламента Шалвы Папуашвили, после решения суда уже новоизбранный парламент отстранит Зурабишвили от должности.

«С точки зрения срока полномочий ее отстранение от должности путем импичмента имеет во многом символическое значение, хотя весьма принципиален правовой и политический смысл этого решения[.] У нарушительницы конституции Саломе Зурабишвили должен остаться статус не прежнего, а отстраненного президента», — заявил Папуашвили.

Парламентские выборы в Грузии назначены на 26 октября. По Конституции выборы президента проводятся в течение 45 дней после проведения первого заседания вновь избранного парламента.

Год назад с представлением об импичменте президента в Конституционный суд обратились 80 депутатов парламентского большинства. Суд установил нарушение Конституции президентом, но для отстранения от должности Зурабишвили не хватило депутатских голосов.

Президент считается отрешенным от должности в порядке импичмента, если указанное решение поддержат не менее двух третей полного состава парламента, то есть не менее 100 депутатов.