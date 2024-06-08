«Они креативны»: в Киеве боятся, что русские будут мстить Западу за удары по России

После того, как Запад дал разрешение бить своими ракетами по российской территории, приоритетной целью для ВСУ должны стать военные аэродромы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил украинский военный эксперт, содиректор программ внешней политики и международной безопасности киевского Центра Разумкова Алексей Мельник.

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«Приоритетной целью для нас сейчас являются аэродромы базирования российских самолетов, которые атакуют территорию Украины КАБами. И тут нам нужно спешить, потому что Россия сейчас будет пытаться интенсивно строить укрытия для этих самолетов, принимать другие меры, чтобы вывести их из-под удара. Сейчас у нас есть это окно возможностей, пока они укрытия не позакапывали глубоко под землю и не закатали в бетон. Поэтому нужно отследить реакцию РФ, а с другой стороны не дать противнику подготовиться к более масштабным ударам в глубине их тыла», – сказал Мельник антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время».

Он задается вопросом, способны ли русские на «реакцию мести западным странам, потому что использование этого оружия это уже свершившийся факт».

«Отвечу, что, к сожалению, способны. Единственный риск, который может быть сюрпризом, то, каким образом русские среагируют, то есть какого рода будут эти агрессивные акции. То, что сейчас почти понятно — не будет повторения того же сценария, который русские применили в феврале 2022 года. Вряд ли пройдет тот сценарий, которым была суперспецоперация при захвате Крыма. Они пробуют, они креативны», – признает аналитик.

В качестве примера российского ответа он называет недавнее предложение Минобороны РФ обновить перечень точек, от которых отмеряют ширину полосы территориальных вод у материкового побережья и островов России в Балтийском море. Эксперт называет эту инициативу «микрооперацией и «намерением нарушить морские границы европейских стран».

«Поэтому могут быть подобные такие небольшие акции, то, что называется — ниже порога войны. Это будет делаться для того, чтобы посеять сомнение не в правительствах, скажем, балтийских стран или Польши (потому что там есть полное понимание актуальности российской угрозы), а в Брюсселе, в других столицах, которые далеко от театра боевых действий. То есть посеять это сомнение, посмотреть — какой будет реакция. Если это пройдет, снова пробовать. Если это не пройдет, значит, они будут пробовать это осуществить в другом месте», – резюмировал Мельник.