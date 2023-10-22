«Они легко сбиваются» – на Украине требуют сотни ракет Atacms

Вадим Москаленко.  
22.10.2023 00:52
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, НАТО, Украина


Для достижения каких-то реальных результатов США должны регулярно поставлять на Украину сотни ракет Atacms.

Об этом на канале «Да это так» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для достижения каких-то реальных результатов США должны регулярно поставлять на Украину сотни ракет Atacms....

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«Сколько [ракет Atacms] нам необходимо? Двадцать ракет не изменят ситуацию даже на тактическом театре военных действий.

Для того, чтобы это привело к чему-то, необходимо на оперативном театре, а это Авдеевка, или токмакское направление, это больше пятидесяти», – сказал Стариков.

Он подчеркнул, что только массовое применение может дать какие-то результаты, в противном же случае всё собьют.

«Противник уже сообразил, учатся они быстро. Они сейчас подтянут тактическое ПВО, а сама по себе ракета Atacms баллистическая, её можно просчитать. Её не тяжело сбить», – добавил эксперт.

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