26.11.2020, Киев, Игорь Петров
 
Война, ВСУ-убийцы, Донбасс, Общество, Политика, Политические диверсии, Произвол, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина
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«Они махнули рукой»: Киев проиграл битву за умы украинских переселенцев с Донбасса – Погребинский


Украинское государство отталкивает переселенцев с Донбасса заявлениями чиновников, оскорбляющими жителей этого региона.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил Михаил Погребинский, директор «Киевского центра политических исследований и конфликтологии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что они не очень верят в то, что возможна реинтеграция. Они много чего услышали и увидели, что происходит здесь. Они слышали украинского президента, слышали Резникова, который рассказывал о том, что у тех, кто живет на Донбассе, особая ментальность, что это – раковая опухоль.

Как должны к этому отнестись люди, которые оттуда приехали? Поэтому они махнули рукой. Собственно говоря, они махнули рукой не просто на Резникова, который говорит, что им не удалось найти хорошую работу, чтобы оплачивать дорогую аренду и т.п.

Они махнули рукой на Украину. И в этом – главная беда. Украинское государство, руководители, не смогли удержать этих людей. Показать, что о них заботятся, о них хорошо говорят и т.д.», – резюмировал Михаил Погребинский.


В одном из недавних интервью вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексей Резников назвал неподконтрольные территории Донбасса «больными территориями» и сравнил их с онкологической опухолью.

«Нам главное не взять его обратно, как опухоль, с которой мы не знаем, что делать. Но мы понимаем, что у нас есть два варианта. Это больные территории, ментально, в том числе. Есть вариант резекции полной, ампутации, или лечить. Я за терапию и полное восстановление нашего организма», – сказал Резников.

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