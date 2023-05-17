«Они мне не нравятся»: глава ГУР МО Украины снова пообещал убивать русских
Украинские спецслужбы будут заниматься ликвидацией русских, которых считают преступниками.
Об этом в эфире интернет-блога «Исландия» заявил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам Буданова, под исключение попадают старушки и те, кто идет на сотрудничество с Украиной.
«Я не имею ничего личного против русских – они мне не нравятся, я тоже это откровенно говорю. Они мне не нравятся. Есть доказанные факты, человек является преступником – он должен быть наказан. Есть просто какая-то бабушка, которая слушает эту пропаганду, живет в ней – это абсолютно другое дело. Есть такие русские, их, к сожалению, меньшинство, но есть те русские, которые по каким-то даже патриотическим соображениям идут с нами на сотрудничество, понимают, что это ненормальная ситуация, которая произошла.
С ними всеми и с теми, кто раскаялся, готов к видоизменениям России, готовы к выводу войск из Украины, к восстановлению, к извинениям перед украинским народом, мы с ними со всеми готовы работать», – сказал глава ГУР.
«Но откровенные мерзавцы – это абсолютно правда, еще раз вам подтверждаю, я не боюсь таких слов, такие случаи были и будут продолжаться – в любой стране мира такие люди в конце концов понесут заслуженное наказание. Заслуженное наказание за такие действия может быть исключительно их ликвидацией, ничего другого я не рассматриваю, это мое личное мнение, и я его придерживаюсь и буду воплощать в жизнь», – заявил Буданов.
Спасибо!
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