«Они мне не нравятся»: глава ГУР МО Украины снова пообещал убивать русских

Украинские спецслужбы будут заниматься ликвидацией русских, которых считают преступниками.

Об этом в эфире интернет-блога «Исландия» заявил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По словам Буданова, под исключение попадают старушки и те, кто идет на сотрудничество с Украиной.

«Я не имею ничего личного против русских – они мне не нравятся, я тоже это откровенно говорю. Они мне не нравятся. Есть доказанные факты, человек является преступником – он должен быть наказан. Есть просто какая-то бабушка, которая слушает эту пропаганду, живет в ней – это абсолютно другое дело. Есть такие русские, их, к сожалению, меньшинство, но есть те русские, которые по каким-то даже патриотическим соображениям идут с нами на сотрудничество, понимают, что это ненормальная ситуация, которая произошла.

С ними всеми и с теми, кто раскаялся, готов к видоизменениям России, готовы к выводу войск из Украины, к восстановлению, к извинениям перед украинским народом, мы с ними со всеми готовы работать», – сказал глава ГУР.