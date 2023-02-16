«Они напуганы. Там адище»: в учебке ВСУ из 50 сержантов забраковали всех

В учебных центрах, где готовят сержантов для ВСУ, жалуются на крайне низкий уровень мобилизованных.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телегрвм-канале рассказал волонтер ВСУ Роман Доник.

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Он пожаловался, что не может выложить снимки из школ сержантов в учебных центрах сухопутных войск.

«Потому что там адище. Там всем на все по ##й. Потому что там не работают на результат, не учат, а отбывают номер. Потому что все полигонные уверены, что война – это где-то далеко и их никогда не коснется. И для них время обеда важнее расписания занятий. Потому что после них люди приезжают с сертификатами, но без знаний и умения», – сокрушается Доник.

Он вспоминает, что на первый заезд стрелков командование прислало 50 сержантов-инструкторов, имевших соответствующую запись в военном билете и призванных по мобилизации.

«Не хочу говорить детали, но из этих присланных людей мы не привлекли ни одного к обучению. Две недели эти люди просидели без дела, а когда мы предложили их подтянуть на наших курсах, изъявили желание 2. Они сейчас учатся и дают неплохой результат. И это массовое явление, когда присылают учить людей, которые сами не могут сделать то, чему они учат. Которые даже представления не имеют о механике процессов, которые они «преподают» по «бумажкам». И это проблема. Возможно, среди них будет много хороших и мотивированных людей. Но они не уверены в себе из-за отсутствия знаний. Они от первого вопроса «плывут» и потому стараются говорить общими какими-то образами, чтобы не нарваться на вопросы», – отмечает волонтер.

По его словам, теперь в учебных центрах выходят «на полный замкнутый цикл».

«Из стрелков отбираем звездочек на сержантов и учим их. Затем из них отбираем звездочек и учим на инструкторов. А потом они под наблюдением золотого фонда становятся инструкторами и циклы повторяют. Самое страшное, что это время. Время, которое мы теряем. Время, которого нам не хватает. Время, которое ребята на первой линии выиграют нам ценой своей жизни. Новое оружие и техника это все очень хорошо. Только им нужно кому-то воевать. А все, кто хотел и мог, уже здесь. А с теми, кого мобилизуют, надо очень и очень много работать. Ибо они не уверены в себе. И напуганы», – резюмирует Доник.