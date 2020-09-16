16.09.2020, Париж, Константин Серпилин
 
Москва, Политика, Россия, Франция
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«Они нас обогнали» – экс-президент Франции восхищается и завидует Москве


Бывший президент Франции Николя Саркози признался, что из всех виденных городов больше всего его поразила Москва, которая, по мнению бывшего политика, давно обогнала Париж.

Об этом он заявил в ходе Парижского урбанистического форума, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Город мира, который больше всего меня впечатлил своей способностью меняться? Это Москва! Я приезжаю в Москву 2-3 раза в год уже много лет. Те, кто знают Россию, кто был в Москве, поймут меня: я поражён тем, как Москва сумела сохранить своё историческое наследие и одновременно стать одним из самых современных городов европейского континента.

Это исключительно! Я не говорю только о строительстве нового метро. Они нас обогнали», – сказал Саркози.

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