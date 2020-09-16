«Они нас обогнали» – экс-президент Франции восхищается и завидует Москве

16.09.2020, Париж, Константин Серпилин

Бывший президент Франции Николя Саркози признался, что из всех виденных городов больше всего его поразила Москва, которая, по мнению бывшего политика, давно обогнала Париж.

Об этом он заявил в ходе Парижского урбанистического форума, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Город мира, который больше всего меня впечатлил своей способностью меняться? Это Москва! Я приезжаю в Москву 2-3 раза в год уже много лет. Те, кто знают Россию, кто был в Москве, поймут меня: я поражён тем, как Москва сумела сохранить своё историческое наследие и одновременно стать одним из самых современных городов европейского континента.

Это исключительно! Я не говорю только о строительстве нового метро. Они нас обогнали», – сказал Саркози.

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