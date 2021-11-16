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16.11.2021 21:30
(Мск), Киев,
Вадим Москаленко
 
бизнес, Вооруженные силы, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина, Экономика коллапса
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«Они нас защитят» – в Киеве предложили заложить Украину американскому бизнесу

Новости УкраиныДля того, чтобы Украина стремительно развивалась под защитой США, Киев должен впустить в свою...

Для того, чтобы Украина стремительно развивалась под защитой США, Киев должен впустить в свою страну американский бизнес, продав ему государственные предприятия.

Об этом в эфире интернет-канала «Ukrlife.TV» заявил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, исполнительный директор Лиги оборонных предприятий Украины Валентин Бадрак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Появление на территории Украины американского сборочного цеха, например, «Harris», было бы свидетельством того, что мы очень заметно продвинулись вперёд в нашем военно-техническом сотрудничестве.

Защита Украины как государства должна начаться с бизнеса. Если здесь будет американский бизнес, то американцы будут куда более заинтересованы защитить. Так же, как в Польше», – сказал он.

В качестве примера Валентин Бадрак рассказал, как «замечательно» живёт Польша под пятой американского бизнеса.

«В Польше есть американский бизнес. Американцы купили авиастроительный завод, и он сейчас живёт и развивается. А у нас захлёбывается самолётостроение. А в Польше на заводе, который купили американцы, есть решение произвести около сотни самолётов АН-28.

Сотня самолётов будет куплена американцами за покупку поляками F-35. То есть, поляки покупают F-35, и тут же сбывают свои. Вот пример очень конкретного взаимодействия, когда США будут заинтересованы очень крепко защищать Польшу.

Нам очень важно перейти именно к таким отношениям», – резюмировал эксперт.

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