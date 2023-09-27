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В ВСУ служит порядка 5 тыс ЛГБТ-солдат.

Об этом бывший спикер теробороны ВСУ Майкл (Сара) Эштон-Чирилло сообщило в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, позвонившими от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порошенко» признался Чирилло, что его сын собирается поменять пол. Сара-Майкл посоветовало врача общей практики в Киеве, который работает с ней и другим транс-солдатом, «очень героическим человеком, не боящимся заявить, кто он есть».

Она также рассказала, что руководство ВСУ просило ее организовать гей-парад в Харькове, но отказалась, потому что «не время сейчас».

«Порошенко» сообщил, что после смены пола его сын Мыкола хочет пойти в армию. Чирилло не посоветовало свою харьковскую часть, потому что после боев под Бахмутом в ней осталось всего 14 человек, и она будет расформирована. Лучше идти в 130-й теробороны Киева, в котором служат 10 иностранцев. Там командиры лояльно относятся к геям и трансам.

Но самые большие восторги у американского трансгендера вызвал меджлисовец Линур Ислямов, который вместе с другими крымско-татарскими боевиками был с Чирилло «крайне приветлив». Сара-Майкл призналось, что не ожидало получить поддержку от такой группы.

«Я разговаривала с ними каждый день, когда служила у него. И я до сих пор очень близка к людям из его ближайшего окружения. Они научили меня, что такое геноцид. Он так многому научил меня о зле русских. Именно поэтому я так благодарна ему до сих пор. Командир Ислямов один из моих величайших учителей», – сказало Чирилло.