«Они не будут воевать»: новые подразделения ВСУ сформированы из тех, кто вышел за спичками

Анатолий Лапин.  
23.01.2024 16:13
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Мобилизация на Украине провалена – на передовой сформированы новые подразделения из людей, которые просто вышли за спичками и хлебом.

Об этом в эфире интернет-блога политолога и русофоба Юрия Романенко заявил мобилизовавшийся в ВСУ бизнесмен, работающий с дронами, Михаил Кузаконь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мобилизация на Украине провалена – на передовой сформированы новые подразделения из людей, которые просто...

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По мнению Кузаконя, такие люди не будут нормально воевать, потому что не готовы к этому даже морально.

«Отвратительно это все происходит. Я считаю, что мобилизация, с точки зрения цивилизационной – полностью провалена. Для этого должна быть справедливая кампания с промоушеном определенным. Самое важное, что она должна быть справедливая. Мы же понимаем все прекрасно, что есть новые уже подразделения, которые формируются, – я, например, общался, – люди, которые вышли за спичками, за хлебом. Их поймали и привезли.

Я общаюсь, не буду говорить, с командирами какого подразделения, – он говорит: «Да они не будут воевать. Их схватили вот так, он не хотел воевать, вообще не готов к этому – ни морально, никак. Его схватили, засунули». То есть, мобилизация, с моей точки зрения, на данном этапе провалена.

Возможно, все можно исправить, но надо принципиально поменять подход, а для этого нужна военно-политическая воля сильнейшая, через колено перегнуть все эти коррумпированные ТЦК, беспредельные – и выбрать какую-то линию поведения цивилизационную, ее придерживаться. Постараться мобилизовать тех людей, которые разочарованы, но надо их убедить», – отчаивался Кузаконь.

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