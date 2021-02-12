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12.02.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Грузия, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Провокации, Россия, Украина
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«Они не идиоты» – никто не возьмёт Украину и Грузию в НАТО

Новости Украины

Натовцы заинтересованы в Украине только как в доноре пушечного мяса, которое можно пользовать в собственных интересах, чтобы не воевать своими солдатами.

Об этом в эфире телеканал «Россия 1» заявил депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Иллюзии по поводу того, что Украина хотя бы когда-то вступит в НАТО – вы просто забудьте, этого не будет, потому что натовцы – не идиоты. Они готовы вашими солдатами воевать за свои интересы. Это да. А вот натовскими солдатами воевать за ваши интересы, этого не будет никогда.

Грузия давно выполнила все свои обязательства, хоть завтра вступай. И что, вступила? Нет, и не вступит никогда. Точно так же, как и вы, никогда не вступите, не надо иллюзий», – сказал Журавлёв украинским экспертам.

«Вот та, глубинная Украина, которая там молчит, ещё скажет свое слово, и вам будет тошно от этого. Потому что очень похожи на русский характер – долготерпеливый, но потом бабахнет так, что все эти (политики ред.) побегут все вместе…

В конце концов, Украина будет прорусской, у неё другого варианта нет. Нет, никому она не нужна», – добавил депутат.

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