«Они не люди». Майданный философ подтвердил самые гнусные сведения об укро-патриотах

Игорь Шкапа.  
17.10.2026 18:39
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Так называемые «патриоты Украины» действительно не считают русских полноценными людьми.

Об этом в эфире азербайджанского видеоканала Caliber.Az заявил киевский философ Сергей Дацюк, ранее горячо поддерживавший Евромайдан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так называемые «патриоты Украины» действительно не считают русских полноценными людьми. Об этом в эфире...

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«Национализм нужен тогда, когда республиканских представлений нет, общество не договороспособно. И выбирается некая платформа, которая может всех объединить. А что таким есть? Кровь, почва, культура, язык, общая коллективная память. И всё это укрепляется ресентиментом [состоянием враждебности к тому, кого объект считает виновником своих неудач]. То есть мы не можем всех объединить. Мы должны показать, чего мы не любим, что мы ненавидим, против чего у нас направлена злость. И, конечно же, отличным способом является враг. А война идеальным процессом становления национализма как такового», – сказал Дацюк.

По его словам, такого рода моменты «стимулируют злобу, ненависть, зависть, месть, плач».

«Какие ресентименты проявлены в Украине? Националистический. Отдельно от националистического – патриотический. Не все патриоты националисты, но есть радикальные патриоты не националистического толка, которые за войну, за вечную войну, терпеть не могут русских по принципу того, что они не люди. То есть патриотизм человеческого свойства, обращённый против нелюдей, нечеловеков», – заявил Дацюк.

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English version :: Читать на английском «Они не люди». Майданный философ подтвердил самые гнусные сведения об укро-патриотах

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