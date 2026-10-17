Так называемые «патриоты Украины» действительно не считают русских полноценными людьми.

Об этом в эфире азербайджанского видеоканала Caliber.Az заявил киевский философ Сергей Дацюк, ранее горячо поддерживавший Евромайдан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Национализм нужен тогда, когда республиканских представлений нет, общество не договороспособно. И выбирается некая платформа, которая может всех объединить. А что таким есть? Кровь, почва, культура, язык, общая коллективная память. И всё это укрепляется ресентиментом [состоянием враждебности к тому, кого объект считает виновником своих неудач]. То есть мы не можем всех объединить. Мы должны показать, чего мы не любим, что мы ненавидим, против чего у нас направлена злость. И, конечно же, отличным способом является враг. А война идеальным процессом становления национализма как такового», – сказал Дацюк.

По его словам, такого рода моменты «стимулируют злобу, ненависть, зависть, месть, плач».