«Они не могут победить»: Newsweek о шоке на Украине и на Западе из-за провала контнаступления

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Ключевое решение Владимира Зеленского о контрнаступлении грозит разделением в украинском руководстве. Статью под таким заголовком опубликовал Дэвид Бреннан на портале популярного американского журнала Newsweek.

Президент Украины Владимир Зеленский попал в безвыходную ситуацию, утверждает автор. Долгожданное контраступление ВСУ не впечатляет. В течение шести недель многоуровневые оборонительные рубежи российской армии не разрушены. Украинский лидер стоит перед непростой дилеммой: пойти ва-банк и рискнуть провалом на военном фронте – или сократить потери Украины и смириться с сокрушительным поражением на фронте политическом.

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Автор Newsweek, ссылаясь на компетентные источники, сообщает об усилении разногласий в украинском руководстве на фоне отсутствия успехов на полях сражений.

«Некоторые в администрации президента настроены против военного командования, – пишет Бреннан. – Кое-кто из первой группы хочет закрепить ограниченные успехи Киева и подготовиться к ожидаемому осенне-зимнему наступлению русских. Но представители вторых, в том числе главнокомандующий генерал Валерий Залужный, хотят продолжать военные действия, а украинские военные чиновники осуждают критику как нетерпение, коренящееся в непонимании».

В связи с тем, что на Западе обеспокоены медленными темпами операции, в киевском руководстве усиливаются взаимные обвинения.

«Есть ощущение, что руководство страны было введено в заблуждение собственными военными в отношении того, насколько хорошо пройдет это контрнаступление, что им были предоставлены чрезмерно радужные оценки с военной точки зрения, — сказал источник Newsweek о настроении некоторых гражданских правительственных чиновников.

«И они недовольны этим», – утверждает Дэвид Бреннан.

Автор ссылается на самого президента Украины Зеленского, который признаёт, что наступление идёт «медленнее, чем хотелось бы». Опасения Запада вызваны ожесточением боевых действий.

«У русских есть ряд оборонительных рубежей, и на самом деле украинские войска еще не прошли через первый рубеж», — цитирует Бреннан слова неназванного высокопоставленного западного дипломата в комментарии для CNN.

Публицист приводит слова Зеленского, обрушившегося с критикой на западных партнёров за нерешительность и медлительность поставок современного оружия.

«Мы действительно планировали начать операцию весной, но не начали, потому что, откровенно говоря, у нас не хватало боеприпасов и вооружений, не хватало должным образом подготовленных бригад», — сказал президент Украины в июле.

«Если бы генерал Залужный был генералом НАТО, ему пришлось бы отказаться от приказа начать контрнаступление, — утверждает Дэн Райс, выпускник Вест-пойнтской военной академии США, бывший спецсоветником Залужного.

Райс указал, в частности, на отсутствие авиационной поддержки Украины, отказ от поставок армейской тактической ракетной системы MGM-140 (ATACMS) и отсутствие кассетных боеприпасов большей дальности для использования с высокомобильной артиллерийской ракетной системой (HIMARS).

«Вы не можете выиграть это без превосходной артиллерии и превосходящей авиации, чтобы перейти в наступление», — добавил Райс.

По этому, по его словам, отсутствием прогресса в продвижении ВСУ никто не должен быть шокирован.

«Я думаю, была надежда, что они найдут брешь, как в Харькове и Херсоне в прошлом году, — сказала Райс, имея в виду ошеломляющий успех украинских контрнаступлений осенью 2022 года. – Но у русских в Крыму было 10 лет, чтобы подготовить оборону на этом участке».

При этом, отмечает Дэвид Бреннан, западные скептики военной помощи Киеву ведут своё собственное контрнаступление – против президента Джо Байдена. Он цитирует сенатора Томми Тубервиля – республиканца от штата Алабама в интервью Fox News:

«Украина в противостоянии с Россией выглядит как команда младших классов, вышедшая играть против команды колледжа. «Они не могут победить» – убеждён Тубервиль.

Автор Newsweek приводит слова Джеймса Роджерса, соучредителя базирующегося в Великобритании аналитического центра «Совет по геостратегии»:

«Русские учатся на своих ошибках. И, очевидно, у них есть много ресурсов с точки зрения живой силы, которую они могут отправить в поле, что всегда будет усложнять ситуацию. Даже если будут убиты пять русских на каждого украинца, этого всё равно будет недостаточно, чтобы добраться до цели».

Роджерс констатирует:

«У нас на Западе были несколько нереалистичные ожидания относительно скорости, с которой украинцы смогут перейти в контрнаступление и достичь своих целей, потому что для этого им нужно больше военной техники».

В качестве особой проблемы британский эксперт отмечает отсутствие у Украины военно-воздушных сил:

«Мы бы не добились успеха без полного господства в воздухе, поэтому ожидать, что они сделают то же самое, немного проблематично».

По словам Джеймса Роджерса, вполне возможно ослабление поддержки Украины на Западе в случае провала контрнаступления:

«Нет никаких оснований утверждать, что эта война не будет продолжаться еще много месяцев и лет. Но каждый отдельный месяц и год, что она продолжается, повышает вероятность победы России, потому что Россия обеспечивает свои стратегические цели, даже если они значительно отличаются от тех, какими они могли быть в феврале 2022 года», – говорит аналитик.