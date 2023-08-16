«Они не пророссийские» – эксперт объяснил смену генералов в ВС Турции

Американская пресса не верно трактует перестановки в вооруженных силах Турции, представляя их как смену пронатовских генералов на пророссийских. На самом деле президент Эрдоган расставляет лояльных людей, которые показали себя во время попытки переворота 2016 года.

Об этом заявил турецкий политолог Керим Хас в эфире Baltnews, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эрдоган, на мой взгляд, не отказывается от связи с НАТО. Это, просто, рокировка генералов. Он в основном хотел назначить нового главу генштаба, что было ожидаемо. Как и то, что им станет генерал Метин Гюрак. С предыдущим исполняющим обязанности Мусой Авсевером у Эрдогана не сложились отношения, поэтому пришлось назначать Метина Гюрака. Он лоялен к Эрдогану, не смотря на то, что у него идеологические взгляды отличаются – это понятно. Высшее военное руководство Турции в нынешнее время подвержено кемалистским взглядам, но несмотря на это, особенно в последнее десятилетие, стало активно сотрудничать с Эрдоганом. Он консолидировал свою власть, и Гюрак достаточно послушен Эрдогану. Он даже в Ливии руководил турецкими войсками. Это была для Эрдогана важная задача в 2019-21 годах. Поэтому, даже если какие-то генералы не служили в своё время в натовских структурах, это не значит, что Эрдоган отворачивается от НАТО и разворачивается в сторону России, я не согласен с этим мнением», – подчеркнул он.

По словам обозревателя, у перестановок в турецком военном истеблишменте совершенно другие первопричины, которые кроются в событиях 15 июля 2016 года.

«Гюрак играл ключевую роль во время попытки переворота в Турции 2016 года. Много сегодняшних назначений связаны с так называемым переворотом. Почему с так называемым? Потому что он больше был похож не на переворот, чем на переворот. Я много раз разговаривал с российскими официальными лицами, с военными экспертами, и все они без исключения называли это событие делом рук спецслужб. А если это тезис и аргумент, то он означает, что именно Эрдоган со своими лояльными военными, получив поддержку со стороны разведки, и нового главы МИД Турции Хакана Федана, занимавшего раннее пост главы национальной разведывательной организации, совершили провокацию, направленную на усиление власти Эрдогана. Здесь глава ВВС и глава генштаба играли ключевую роль, причем играли в руках Эрдогана. И, используя это событие, Эрдоган после 2016 года очень сильно укрепил свою власть, зачистил оппозиционных политиков. И сейчас в Турции практически нет никакой позиции, и журналистики почти тоже нет», – считает Хас.

По его оценке гармонизация интересов Эрдогана и тех людей, которые играли ключевую роль в перевороте 2016 года, будет только нарастать. И в ближайшие годы «герои» и «предатели» будут все ближе друг к другу. И это отнюдь не означает, что Эрдоган отказывается от связей с НАТО – с 2016 года турецкая армия участвовала в учениях НАТО гораздо больше, нежели до попытки переворота.