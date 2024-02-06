«Они не успокоятся» – в Крыму призвали к полной мобилизации общества против украинского терроризма

Киевская хунта переходит к тактике диверсионно-террористической деятельности на фоне заморозки фронтов. И чем больше будет терактов, тем явственнее их кумулятивный эффект – оптимизм украинских радикалов и пессимизм российских обывателей.

Об этом заявил политолог Сергей Мельничук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Попытки совершения подобных терактов для Киевского режима интересны в первую очередь, как способ дестабилизации российского общества. Посеять страх – это единственная надежда для Киева, поскольку на фронте перспектив нет. Глава Крыма, для них цель понятная. Форма своеобразной мести за самоопределение Крыма. Разумеется, такой медийный эффект интересен для украинских властей ещё и для демонстрации радикалам неких результатов. Всё, что связано с полуостровом для украинских радикалов предмет повышенного внимания. Разумеется, будут пытаться совершить больше терактов, поэтому российским спецслужбам предстоит еще работа», – подчеркнул Мельничук.

«Я не скажу, что это мысль новая, но тем не менее, сейчас делается акцент на такой стратегии, которой пытается дальше вся эта преступная банда под названием «украинское государство» с нами бороться. Ставка на такие теракты, которые осуществляются как с помощью высокоточного оружия, которое Запад, так сказать, охотно подгоняет, так и более традиционными методами», – уточняет крымский политолог Андрей Никифоров.

Он напомнил, что буквально накануне в Грузии задержали груз со взрывчаткой, и похоже, что эта активизация как раз укладывается в общий стратегический замысел Киева.

«Ситуация на фронтах с их точки зрения должна быть стабилизирована. Они должны находиться в таком замершем состоянии. И в это время они будут расшатывать наше общество, ввергать его во всячески такие панические настроения, выбивать из него уверенность, почву из-под ног за счёт разного рода таких террористических актов. Здесь, конечно, устранение видных фигур из руководства страны или регионов укладывается в эту новую стратегию. Поэтому расчёт, я думаю, как на собственно эффект от каждого такого теракта, так и на некий кумулятивный, который по системе накопления всех последствий таких терактов им видится так, что можно расшатать ситуацию в стране и повергнуть её в уныние, ослабить наше общество. Нам надо всё время готовиться. Предусматривать различные способы противодействия, где-то действовать на упреждение. В принципе, для нас борьба с террористическими атаками, я имею в виду для Российской Федерации, это не нечто новое. В общем-то, есть опыт борьбы с разного рода экстремистами, полученный в Чечне, где велось противодействие – и не без успехов. Надо вспомнить это всё, где-то сделать какие-то коррективы. И нам тоже нужно подключаться, проявлять повышенную бдительность, осознавая, что мы все, в общем-то, находимся в состоянии этой борьбы, если хотите – войны, которая нам навязывается разного рода такими отморозками», – указал Никифоров.

Военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв в эфире «Первого севастопольского» отметил, что если бы удалось привести взрывное устройство в действие, то взрыв был бы очень мощный.

«У нас часто грешат на правоохранительные органы, называя конкретные структуры, и это правильно. Здесь соприкосновение, пересечение и в чём-то, может быть, конкуренция. Но через месяц мы отметим десятилетие «Русской весны», и надо сказать что 10 этих непростых лет пролетели, и слава Богу не было таких резонансных событий, которые бы заставили нас дрогнуть. Были моменты, связанные с Керчью, с попытками подрыва каких-то объектов инфраструктуры, обезвреживались ждуны и разведчики», – подчеркнул эксперт.

По его словам, то, что мы периодически узнаём, лишь часть айсберга. И сколько на самом деле обезвреживается откровенных врагов, как борются с противником, мы никогда не узнаем.

«Я думаю, что в эти дни работы у наших товарищей… «работайте, братья»… будет очень много. Полагаю, что и февральские дни, и мартовские, и президентские выборы, совпадающие с десятилетием нашей севастопольской и крымской «Русской весны» добавят работы. А противник будет использовать эти дни как повод и возможность для нанесения нам любого ущерба – медийного, психологического, с желанием пролить какую-то кровь. Нам нужно ухо держать востро, примерно, как 10 лет назад, когда в «Русскую весну» у нас криминал упал до нуля. Практически в дни конца февраля в Севастополе не было никаких серьёзных происшествий, потому что все, с одной стороны, мобилизовались, и наши спецслужбы, которые, кстати говоря, тогда ещё юридически были украинскими, работали на людей, на нашу общую безопасность. Я думаю, что это одна из задач наших, крутить головой – с тем, чтобы не подставляться, замечать неладное, и соответствующим образом реагировать», – заключил Горбачёв.