30.03.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Медицина, Происшествия, Транспорт, Туризм, Украина
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«Они неадекватные!» – вернувшихся на Украину теперь встречает конвой полицаев




Сотрудники Нацгвардии и Нацполиции в принудительном порядке отправили на карантин прибывших из Катара украинцев.

Об этом сообщили в информационном агентстве «Киев.Live», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сегодня ночью в аэропорт Борисполь в Киеве из Катара прибыл борт с несколькими десятками граждан Украины. Однако покинуть территорию аэропорта они не смогли из-за оцепления, организованного сотрудниками Нацгвардии и Нацполиции.

Все прибывшие должны были в добровольно-принудительном порядке подписать соглашение на прохождение 14-дневного карантина в гостинице Казацкой за свой счёт.

Возмущённые такой встречей украинцы попытались договориться о более мягких мерах, заявив, что согласны обсудить варианты, однако силовики были непреклонны. «Это неадекватный разговор на эту тему. О чём с ними говорить, они неадекватные, у них, наверное, коронавирус», – заявился один из эвакуированных.

В результате продолжительных переговоров, взаимных возмущений и перепалок, часть людей отвезли в гостиницу «Казацкую». Тех же, кто отказались ехать именно в эту гостиницу, отвезли в другую гостиницу. За проживание в гостиницах эвакуированные должны оплатить 338 евро за двухместный номер за две недели.

Напомним, вчера прилетевшие рейсом из Вьетнама украинцы отказались следовать требованиям погранслужбы о необходимости изоляции и выломали двери, чтобы выйти из аэропорта «Борисполь».

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