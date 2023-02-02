«Они никогда не будут спать спокойно» – главный разведчик Украины угрожает бойцам ВС РФ

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Киевские спецслужбы должны использовать опыт израильской спецслужбы Моссад и самые современные средства для поиска врагов нацистского режима.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для нас очень интересен опыт Моссад, когда, невзирая на сроки давности, вёлся поиск и привлечение к ответственности военных преступников. Моссад действовал после Второй мировой войны, задачей Моссад было найти и покарать. Все эти преступники в большинстве уже установлены. И одна из задач и Сил специальных операций, и вообще украинского государства, это не дать этим преступникам избежать наказания», – трепался Кондратюк.

Он подчеркнул, что для составления «чёрных списков» Украина использует «самые технологичные методы», в том числе мониторинг соцсетей и программы распознавания лиц.

«Процесс идентификации преступников сегодня имеет больше технический характер. Для этого используется много сил и средств, в том числе и от наших граждан, которые работают в IT-индустрии. Идёт идентификация преступников, в том числе с помощью всех возможных социальных сетей, распознавания лиц, определения реальных фамилий. До 24 февраля русские для войны на востоке привлекали свои подразделения, но они там находились без знаков различия. Им выдавались легенды, биографии, они обеспечивались легендами прикрытия. Но сегодня обстоятельства изменились, Россия уже не прячется. Действуют штатные подразделения со своими командирами, и все такие вещи фиксируются, доказательства собираются. И не только для международного уголовного суда, но и чтобы потом эти преступники никогда не спали спокойно и знали, что такие преступления никогда не будут прощены и забыты», – пугал украинец.