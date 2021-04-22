«Они оборзели!» Две гражданки Румынии вьют верёвки из Молдовы

22.04.2021, Кишинёв, Владимир Букарский

Политический кризис в Республике Молдова продолжает набирать обороты. Экс-президент страны Игорь Додон, выступая в программе «Главный вопрос» на телеканале NTV-Moldova вечером 21 апреля, сделал ряд резких заявлений в адрес его сменщицы на президентским посту Майи Санду и председателя Конституционного суда Домники Маноле, а также ряда дипломатов из западных стран.

Додон обвинил «Гарвардскую принцессу» в саботировании обращения в адрес России о продлении режима беспошлинных поставок молдавской продукции: «Если российский рынок будет закрыт для молдавской сельхозпродукции, пусть Санду сама ест все эти продукты в президентском дворце», – заявил бывший глава государства.

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По словам Игоря Додона, Запад стремится превратить Молдову в одну из шестерёнок антироссийского тарана. «Пока я был президентом, я этого не допускал. Пока есть нынешний состав парламента, этого тоже не будет. Но задачей Запада остаётся уменьшить влияние России в этом регионе. Для этого Запад в прошлом году добился избрания Майи Санду, а сейчас его цель – установить полный контроль над парламентом и правительством. Наша задача – этого не допустить», – подчеркнул экс-президент Молдовы.

Он добавил, что, если сторонники независимости страны не будут бороться за суверенитет Молдовы, в стране установится полное внешнее управление: «Парламенту и правительству будут диктовать из западных столиц, какие законы и решения принимать. Президенту уже диктуют – и она слепо подчиняется», – заметил Додон. По его словам, Молдова должна избавиться от Санду уже сейчас, не ждать четыре года. Оптимальным, на его взгляд, было бы проведение досрочных выборов и президента, и парламента.

Лидер Партии социалистов особо отреагировал на деятельность посла Румынии Даниела Ионицэ, оскорбившего сторонников молдавской самобытности, заявив, что их следует «вакцинировать от примитивного молдовенизма». Отметим, что это далеко не первый выпад из Бухареста в адрес носителей молдавской идентичности за последнее время. Ещё в прошлом году Румынская академия критиковала продвижение молдавского языка, называя его «идеологической манипуляцией» и «продуктом советской пропаганды».

«Посол Румынии в Молдове стал самоуверен после того, как одна гражданка Румынии стала президентом, а другая возглавила Конституционный суд. Они оборзели!», – заявил Игорь Додон.

Чёрная полоса для Домники Маноле

Сама председатель Конституционного суда Молдовы, гражданка Румынии Домника Маноле крупно подставилась после скандального вердикта КС о констатации наличия повода для роспуска парламента, несмотря на выдвижение парламентским большинством кандидатуры Владимира Головатюка на должность премьер-министра. Два бывших председателя Конституционного суда РМ – Виктор Пушкаш и Дмитрий Пулбере – в ходе пресс-конференции призвали к отставке трёх судей нынешнего состава КС – Домники Маноле, Любы Цуркан и Николая Рошки.

По мнению бывших глав КС, заключение о роспуске парламента создает опасный прецедент, поскольку президент страны, кем бы он ни был, сможет распустить высший законодательный орган по своему усмотрению: «Допустим, пройдут досрочные парламентские выборы, будет избран новый парламент, и президенту его состав снова не понравится. И что, будем проводить выборы до бесконечности?».

За отставку Конституционного суда выступила даже Партия коммунистов во главе с экс-президентом Владимиром Ворониным, обычно критикующая социалистов во главе с Додоном. Согласно заявлению этой партии, парламент должен немедленно потребовать отставки действующего состава Конституционного суда. Очевидно, воронинская ПКРМ, явно озабоченная грядущими выборами и балансирующая на грани электорального барьера, всеми силами пытается соответствовать настроениям избирателей левого фланга молдавской политики.

Сама председатель КС Домника Маноле, склонная к слезам на публику, настолько разнервничалась из-за «травли в соцсетях», что президент Майя Санду, с которой они делят ответственность за кризис в стране, выделила ей государственную охрану (при этом госохраны был лишён генпрокурор Александр Стояногло, ведущий несколько резонансных уголовных дел в отношении ряда высокопоставленных политических фигур).

На эту новость сразу же отреагировали публицисты и блоггеры. «Стоять! В смысле у Домники Маноле государственная охрана? Фигню (в оригинале менее цензурное слово. – В.Б.) натворила она, а платить должны мы из своих налогов?!» – возмущается в своём телеграм-канале политолог Александр Кориненко.

«Ночные угрызения совести Маноле – ее проблемы и последствия оригинальных и даже парадоксальных решений Конституционного суда, функционирующего под чутким руководством господина Хогана (посол США в Молдове. – В.Б.), а вовсе не госпоже Маноле, как могут подумать некоторые наивные граждане нашей страны», – пишет политолог и публицист Илья Киселёв в своём ТГ-канале «Дежурный по Молдове».

Члены команды Санду сомневались в неподкупности Маноле

По иронии судьбы, именно правительство под руководством Майи Санду первоначально запороло кандидатуру Домники Маноле на должность простого судьи КС. Министр юстиции в кабмине Санду Олеся Стамате рекомендовала членам Высшего совета магистратуры не делегировать Маноле в Конституционный суд из-за сомнений в неподкупности кандидата, в том числе и из-за журналистских расследований, касающихся её персоны. Домника Маноле была допущена только к конкурсу, организованному парламентом, но там она удостоилась невысокой оценки.

Тем не менее, Маноле всё-таки вошла в КС после того, как парламент не признал результаты собственного конкурса и решил выдвинуть кандидатов, исходя из политических критериев. Её кандидатуру предложил теперь уже бывший блок ACUM, куда, помимо Санду, входил Андрей Нэстасе. В зале слушаний Домника Маноле заявила, что заслуживает эту должность, так как… участвовала в протестах у стен парламента!

Борьба продолжается

Сегодня даже по опросу, проведённому такой откровенно ангажированной структурой, как Международный республиканский институт, число строгих сторонников роспуска парламента и проведения досрочных выборов менее 50%.

Санду не смогла заручиться безусловной поддержкой даже со стороны председателя Венецианской комиссии при Совете Европы Джанни Букиккио. В ходе встречи с вице-спикером молдавского парламента Владом Батрынчей, избранным вице-председателем ПАСЕ, Букиккио занял подчёркнуто нейтральную позицию, и заверил, что европейские институты готовы на диалог как с администрацией президента, так и парламентом Молдовы.

По мнению политического аналитика Владимира Брутера, которое он высказал в интервью радио «Спутник», у парламентского большинства в Молдове есть все возможности для успешного политического противостояния Майе Санду: «Выборы нельзя назначить без определенных решений парламента, в частности, он должен выделить деньги. И, вообще, парламент может создать очень много коллизий», – отметил эксперт.

Впрочем, он высказывает сомнение, что парламентское большинство готово идти до конца. Слабым звеном в парламентском большинстве он считает партию Илана Шора, который отсутствует в Молдове и не проявляет излишней активности. Что касается партии «Платформа ДА» во главе с Андреем Нэстасе, они занимают промежуточную позицию и ещё не до конца решили, к кому примкнуть.

Таким образом, сегодня единственной политической силой, готовой идти до конца в противостоянии Санду, остаётся Партия социалистов во главе с Игорем Додоном. Она обладает крупнейшей парламентской фракцией (37 депутатов из 101), но их всё равно не хватает до стабильного контроля над нынешним парламентом.

Следующий раунд борьбы состоится в среду, 28 апреля, когда Конституционный суд под руководством румынской гражданки Домники Маноле рассмотрит обращение депутатов от партии румынской гражданки Майи Санду «Действие и солидарность» об отмене чрезвычайного положения. Положительный вердикт даст Санду зелёный свет к роспуску парламента и назначению даты досрочных выборов.